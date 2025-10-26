Απρόσμενη τροπή είχε η διάσωση ενός 50χρονου Αλβανού υπηκόου από σκάφος που βυθιζόταν στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας «Πρασούδι» Ηγουμενίτσας, καθώς τα στελέχη του Λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν στο σκάφος μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (21/10) ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προέβη στη διάσωση του 50χρονου. Λίγες ώρες όμως αργότερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, ανασύρθηκαν από το εσωτερικό του ημιβυθισμένου σκάφους πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες, που περιείχαν ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 79,75 κιλών.

Σε συνέχεια των ερευνών εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Βόντα» Σαγιάδας επιπλέον σάκος, ο οποίος αποτελούσε μέρος του συνολικού φορτίου και περιείχε έξι νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 56,13 κιλών. Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ανήλθε στα 135,88 κιλά.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 50χρονος αλλοδαπός. Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις του νόμου «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», καθώς επιχείρησε να εισάγει παράνομα στη χώρα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, αλλά και για «παράνομη είσοδο στη χώρα», καθώς στερείτο νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το πολυεστερικό σκάφος ως μέσο μεταφοράς τους και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ.