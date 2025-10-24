Συνελήφθη στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις, που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες.

Από τους αστυνομικούς της Δίωξης, εντοπίστηκε ο 24χρονος να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: «17,5 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, μικροποσότητα LSD σε μορφή ζελέ, χαρτάκι εμποτισμένο με LSD, ναρκωτικά δισκία, για το οποίο στερούνταν ιατρικής συνταγής, μικροποσότητα αποξηραμένου παραισθησιογόνου μανιταριού, 6 ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ και κινητό τηλέφωνο».

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.