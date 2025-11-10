Δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, νέα απόφαση σχετικά με τους αναπληρωτές του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη μονίμων 12Κ/2021. Η διαδικασία αφορά κυρίως αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής.

Η προκήρυξη 12Κ/2021 προέβλεπε την πλήρωση 101 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, τόσο στο Υπουργείο Τουρισμού όσο και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ανταπόκριση των υποψηφίων ήταν μεγάλη, υποβλήθηκαν συνολικά 12.986 αιτήσεις, εκ των οποίων:

8.781 αιτήσεις για τις 59 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

4.205 αιτήσεις για τις 42 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων και την ανακοίνωση των οριστικών διορισμών, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς νέους επιστήμονες να ενταχθούν στο δημόσιο με μόνιμη θέση εργασίας.

ΑΣΕΠ 12Κ/2021: Δείτε την προκήρυξη