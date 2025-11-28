Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, ΚΕΠ και άλλους δημόσιους φορείς φέρνει η νέα προκήρυξη 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά 132 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η διαδικασία ανοίγει για τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022.

Ποιους αφορά η προκήρυξη

Η προκήρυξη 4ΓΒ/2025 περιλαμβάνει θέσεις σε κρίσιμες υπηρεσίες του Δημοσίου, με ειδικότητες που καλύπτουν τόσο την εξυπηρέτηση πολιτών, όσο και το οικονομικό–διοικητικό έργο. Συγκεκριμένα ζητούνται:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού Νομικών

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΤΕ Εφοριακών

ΤΕ Τελωνειακών

Κάθε θέση συνοδεύεται από αναλυτικό κωδικό, αποδεκτά πτυχία, επιπλέον προσόντα (όπου απαιτούνται) και κριτήρια εντοπιότητας. Όλα περιγράφονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Σε ποιους φορείς ανοίγουν θέσεις

Οι μόνιμες προσλήψεις κατανέμονται στους ακόλουθους φορείς:

ΑΑΔΕ – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

ΚΕΠ

e-ΕΦΚΑ – Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)

Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Οι θέσεις ενισχύουν υπηρεσίες υψηλής ζήτησης, που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της εξυπηρέτησης πολιτών.

Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων

Η ηλεκτρονική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 ώρα 08:00 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 ώρα 14:00.

Η εγκυρότητα της αίτησης εξαρτάται αποκλειστικά από την ημερομηνία και ώρα που θα υποβληθεί στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ.

Για τον λόγο αυτό, το ΑΣΕΠ συστήνει στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη