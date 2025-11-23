Από αύριο, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στις 08:00 το πρωί, ανοίγει επισήμως η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2025 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρωση συνολικά 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.). Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία περίπου δύο εβδομάδων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέχρι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Προσλήψεις «κλειδί» σε 17 Περιφερειακές Ενότητες

Η εν λόγω προκήρυξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς απευθύνεται σε υποψήφιους τόσο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), καλύπτοντας δηλαδή ανάγκες απόφοιτους ΤΕΙ και Λυκείου.

Η επιλογή των προσληφθέντων θα γίνει αποκλειστικά βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο σύστημα του ΑΣΕΠ, ενώ οι θέσεις κατανέμονται σε πόλεις ανά την Ελλάδα.

Η πλειονότητα των θέσεων, 23 στον αριθμό, αφορά τον κλάδο των ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών), ενώ τέσσερις (4) θέσεις καλύπτονται από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικού (Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών). Οι θέσεις ΤΕ κατανέμονται σε 15 περιφερειακές ενότητες, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση στο ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο ύψους 15 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, δίνοντας στους υποψήφιους περίπου δύο εβδομάδες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αναλυτική κατανομή των μόνιμων θέσεων στην ΕΡΤ

Κλάδος / Ειδικότητα Έδρα / Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο θέσεων

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Αιτωλοακαρνανίας 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Αρκαδίας 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Αχαΐας 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Βόρειου Τομέα Αθηνών 3

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Έβρου (Δ. Ορεστιάδας) 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Ηρακλείου 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Θεσσαλονίκης 2

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Ιωαννίνων 2

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Λάρισας 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Λέσβου (ν. Λέσβος) 2

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Μαγνησίας 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Μεσσηνίας 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Ρόδου (ν. Ρόδος) 2

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Φλώρινας 1

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Χανίων 1

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών Βόρειου Τομέα Αθηνών 2

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών Θεσσαλονίκης 2

ΑΣΕΠ: Οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

Για τις θέσεις ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικών):

Γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών από ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., ΕΠΑ.Σ. ή Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ, αντίστοιχης ειδικότητας, ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ):

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ή ισότιμος τίτλος αλλοδαπής

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ):

Πτυχία/διπλώματα ειδικοτήτων Ηλεκτρονικών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων, Ραδιοτηλεοπτικών Εφαρμογών, ΙΕΚ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ, ΕΠΑ.Σ.

Πτυχία/διπλώματα ειδικοτήτων Ραδιοηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΣΕΚ, ΤΕΣ, ΤΕΕ

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο ΑΣΕΠ, έως την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 14:00.

Για την οριστική υποβολή απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 15 ευρώ, ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού.