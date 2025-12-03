Νωρίτερα τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν φέτος οι πληρωμές των αυξημένων κατά 2,4% συντάξεων Ιανουαρίου 2026, λόγω της εορτής των Χριστουγέννων. Η καταβολή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ παράλληλα επέρχονται αλλαγές για όσους έχουν προσωπική διαφορά καθώς και για τους επιβαρυμένους με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Χωρίς αύξηση θα παραμείνουν, για ακόμη μία χρονιά, οι επικουρικές συντάξεις 1,3 εκατ. δικαιούχων.

Ημερομηνίες πληρωμής

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 έχουν ως εξής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Κύριες και επικουρικές συντάξεις από ΟΠΣ – ΕΦΚΑ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς και από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Κύριες και επικουρικές συντάξεις από ΟΠΣ – ΕΦΚΑ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς και από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου: Συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου.

Ο ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει ήδη τους υπολογισμούς για το ύψος της δαπάνης, η οποία εκτιμάται στα 542 εκατομμύρια ευρώ για το 2026. Από αυτά, 467 εκατ. ευρώ αφορούν τις αυξήσεις και 75 εκατ. ευρώ τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Οι καθαρές αυξήσεις ανά κατηγορία σύνταξης υπολογίζονται ως εξής:

12–20 ευρώ για συντάξεις 500–850 ευρώ,

έως 31 ευρώ για συντάξεις 800–1.300 ευρώ,

έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ,

έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500–1.800 ευρώ,

έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ,

έως 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ.

Αυξήσεις θα λάβουν:

Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και των οποίων η σύνταξη έχει επανυπολογιστεί. Παλαιοί συνταξιούχοι με εκκρεμή επανυπολογισμό, στους οποίους η αύξηση θα δοθεί προσωρινά και θα αναπροσαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συντάξεις που δεν υπόκεινται σε επανυπολογισμό, όπως του ΟΓΑ και του ΝΑΤ.

Ποιοι δεν θα δουν αύξηση

Χωρίς αύξηση παραμένουν όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση. Οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να είναι παγωμένες για μία ακόμη χρονιά.

Η συνολική αύξηση της περιόδου 2023–2025 ανήλθε σε 13,6%, με 7,75% το 2023, 3% το 2024 και 2,4% το 2025.

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης

Αναπροσαρμόζεται η κλίμακα υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Με την τιμαριθμοποίηση, το όριο απαλλαγής από την κράτηση αυξάνεται στα 1.469,85 ευρώ από 1.434 ευρώ σήμερα, για το οποίο εφαρμόζεται παρακράτηση 3%.

Περίπου 400.000 συνταξιούχοι με κύριες ή αθροιστικές συντάξεις άνω των 1.434 ευρώ επιβαρύνονται με την ΕΑΣ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό ποσό που έχουν καταβάλει οι συνταξιούχοι μέσω της εισφοράς τα τελευταία 14 χρόνια προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ.

Μόνο για το 2025, οι 440.000 συνταξιούχοι που υπόκεινται σε ΕΑΣ θα πληρώσουν 886 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει συνολικά φορολογικά μέτρα ύψους 1,6 δισ. ευρώ για το 2026.

Η προσωπική διαφορά

Από τον Δεκέμβριο θα λάβουν για πρώτη φορά αύξηση 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν ωφεληθεί, καθώς η αύξηση συμψηφιζόταν με το ποσό της διαφοράς.

Με την κατάργηση του συμψηφισμού, όπως αποφασίστηκε στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα λάβουν το 2026 τουλάχιστον το 50% της αύξησης που τους αναλογεί. Από τα τέλη του 2026, με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, θα λαμβάνουν το 100% ανεξαρτήτως προσωπικής διαφοράς.

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι είναι:

Όσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά,

όσοι είχαν μικρή διαφορά που καλύπτεται πλέον από τις αυξήσεις,

και οι νέοι συνταξιούχοι μετά το 2019 χωρίς προσωπική διαφορά.

Ειδικότερα, ωφελούνται συνταξιούχοι με:

συντάξεις έως 1.200 ευρώ και υπόλοιπο διαφοράς έως 55 ευρώ,

διαφορά 100–150 ευρώ, που θα λάβουν τη μισή αύξηση το 2026,

συντάξεις του πρώην ΟΑΕΕ με διαφορά έως 450 ευρώ, που θα δουν για πρώτη φορά πραγματική αύξηση.

Τέλος, οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 θα περιλαμβάνουν και τη μείωση της παρακράτησης φόρου, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας που τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026.