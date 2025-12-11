Το Δώρο Χριστουγέννων και οι προπληρωμές των επιδομάτων και συντάξεων του Δεκεμβρίου ανακοινώθηκαν επισήμως από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τον ΟΠΕΚΑ. Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν σταδιακά πριν από τις γιορτές, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών ενόψει των εορτών.

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος εργασίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθεί και το Δώρο Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους, καθώς και για τους δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Δήλωση παρουσίας ανέργων

Για όσους ανέργους οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα γίνει μετά τη δήλωση παρουσίας. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ Δεκεμβρίου 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, νωρίτερα από τις γιορτές θα καταβληθούν όλα τα επιδόματα και παροχές Δεκεμβρίου, όπως το Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το Επίδομα Στέγασης, το Επίδομα Γέννησης, καθώς και τα προνοιακά και διατροφικά επιδόματα.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ενώ τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Επίδομα Παιδιού

Η έκτη δόση του Επιδόματος Παιδιού για το 2025 θα καταβληθεί στις 22 Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω των ιστοσελίδων της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί επίσης στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από τις απογευματινές ώρες της 19ης Δεκεμβρίου.

Επίδομα Στέγασης

Το Επίδομα Ενοικίου ή Στέγασης θα καταβληθεί στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 την ίδια ημερομηνία, 22 Δεκεμβρίου. Η διαθεσιμότητα στα ΑΤΜ θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Προνοιακά και Διατροφικά Επιδόματα

Τα προνοιακά και διατροφικά επιδόματα Δεκεμβρίου θα πληρωθούν στις 22 Δεκεμβρίου 2025, μετά την έγκριση σχετικής δαπάνης του υπουργείου Εργασίας. Τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της 19ης Δεκεμβρίου.

Επίδομα Γέννησης

Το Επίδομα Γέννησης, σύμφωνα με τον νόμο 4659/2020, θα καταβληθεί νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Με βάση τις διατάξεις του νόμου 5092/2024, το ποσό του επιδόματος έχει αυξηθεί αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2023.

Πληρωμές Συντάξεων

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα, από τις 19 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια μικρή «ανάσα» πριν τις γιορτές. Οι πρώτες πληρωμές αφορούν νέους συνταξιούχους και τα ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, ενώ στις 22 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι καταβολές για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταμεία.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου για όσους πληρώνονται στις 19, και από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου για όσους πληρώνονται στις 22.

Οι αυξήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στα ποσά, ενώ το καθεστώς καταβολής παραμένει σταθερό, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, που ορίζει την πληρωμή των συντάξεων την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.