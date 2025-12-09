Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης έκλεισαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, και πλέον όλοι περιμένουν την πρώτη καταβολή, που θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι τον Μάιο για το υπόλοιπο ποσό. Οι δικαιούχοι θα λάβουν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι όσοι χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα αντίστοιχα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για έγγαμους ή άτομα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα αφορά μόνο την κύρια κατοικία, είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, και εξαιρούνται όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι, άτομα με πολυτελή διαβίωση ή όσοι δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.

Με την πρώτη δόση να πληρώνεται πολύ σύντομα, όσοι πληρούν τα κριτήρια θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, εξασφαλίζοντας τη θέρμανση για τον χειμώνα χωρίς επιπλέον άγχος.

Αναλυτικά τα κριτήρια

Το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο ή 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.