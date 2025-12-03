Ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 θα είναι η πλατφόρμα «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ για να δέχεται τις αιτήσεις των νοικοκυριών για το επίδομα θέρμανσης. Σχεδόν εννιά στους δέκα δικαιούχους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, ενώ έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 όσοι πληρούν τα κριτήρια θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την προκαταβολή του επιδόματος, η οποία αντιστοιχεί στο 60% της ενίσχυσης που έλαβαν την περσινή σεζόν. Οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν ως προκαταβολή το 50% του επιδόματος, με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.

Μέχρι χθες στις 8 το βράδυ είχαν υποβληθεί 1.075.793 αιτήσεις, από τις οποίες οι 772.269 αφορούσαν επιδότηση πετρελαίου ή άλλων καυσίμων και οι 303.524 επιδότηση ρεύματος.

Το επίδομα, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει έως και 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χορηγείται με βάση τα εξής κριτήρια:

– Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

– Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

– Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

– Αξία ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025) έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Η αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή:Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, με χρήση των κωδικών TAXISnet.

Στην αίτηση δηλώνονται στοιχεία όπως:

– Ο ΑΦΜ του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

– Το ονοματεπώνυμό του.

– Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων.

– Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

– Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

– Η ταχυδρομική διεύθυνση, ο τύπος κατοικίας (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη, δωρεάν παραχωρούμενη) και ο ΑΦΜ εκμισθωτή ή παραχωρούντος.

– Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας.

– Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό ή σταθερό) αντλούνται αυτόματα από την πύλη myAADE.

ΙΒΑΝ

Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ όπου θα πιστωθεί το επίδομα.

Το επίδομα αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, μπλε κηροζίνης, φυσικού αερίου, υγραερίου, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, για αγορές από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές υπολογίζονται από 15 Οκτωβρίου, ενώ για ξύλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025.

Κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Πληρωμές

– Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές έως 30 Νοεμβρίου 2025 (με καταχώριση έως 5 Δεκεμβρίου).

– Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων, ξύλων ή πέλετ έως 15 Απριλίου 2026 (με δήλωση έως 30 Απριλίου 2026).

– Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.