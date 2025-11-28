Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τον χειμώνα να είναι πλέον εδώ, το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 γίνεται ξανά «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα. Η ενίσχυση δεν αφορά μόνο όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά και όσους ζεσταίνουν το σπίτι τους με καυσόξυλα ή πέλετ. Ωστόσο, το ποσό που μπορεί να λάβει κανείς δεν καθορίζεται μόνο από τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, αλλά και από την περιοχή διαμονής, τον πληθυσμό του οικισμού και τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής.

Στην ουσία, οι μικρότεροι οικισμοί σε ορεινές ή ψυχρές περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, ενώ οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων, όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη, δεν περιλαμβάνονται στην επιδότηση. Το βασικό ποσό κυμαίνεται από 350 έως 360 ευρώ, ανάλογα με το είδος του καυσίμου, με προσαυξήσεις ανάλογα με τον συντελεστή της περιοχής και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση, με προγραμματισμένη προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να έχουν τη στήριξη εγκαίρως για τον χειμώνα.

Ακολουθεί αναλυτικός οδηγός για το ποιοι δικαιούνται, πόσα χρήματα μπορούν να λάβουν και πώς να κάνουν την αίτηση.

Δικαιούχοι:

Το επίδομα θέρμανσης αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα – άγαμους, έγγαμους, χήρους, διαζευγμένους, σε σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει – που καταναλώνουν ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους.

Σημαντικό:

Για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας από τους δύο σε περίπτωση ξεχωριστών δηλώσεων.

Το επίδομα χορηγείται μόνο για την κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε πρόκειται για ιδιόκτητο σπίτι, είτε για μισθωμένο, είτε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό (μπλε κηροζίνη)

Φυσικό αέριο ή υγραέριο

Καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ)

Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Προϋποθέσεις για καυσόξυλα και πέλετ

Καυσόξυλα: Το σπίτι πρέπει να είναι σε χωριό/οικισμό μέχρι 10.000 κατοίκους και με κλιματικό συντελεστή ≥ 0,8.

Πέλετ / Βιομάζα: Οικισμός μέχρι 25.000 κατοίκους, κλιματικός συντελεστής ≥ 0,8.

Δεν δίνεται σε: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Δήμο Ιωαννίνων.

Πόσα θα πάρετε:

Καυσόξυλα: Βασικό ποσό 350 €

Πέλετ: Βασικό ποσό 360 €

Προσαυξήσεις ανάλογα με τον συντελεστή της περιοχής (0,80–1,62) και την οικογενειακή σας κατάσταση.

Μικρότερο ποσό: Δεν μπορεί να είναι κάτω από 100€, ακόμα και αν κάνατε λίγες αγορές.

Προϋποθέσεις για την αγορά:

Οι αγορές πρέπει να γίνουν από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Αν η αξία των αγορών είναι μικρότερη, παίρνετε το ήμισυ της αξίας τους.

Πώς κάνετε αίτηση:

Μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Πριν τα Χριστούγεννα θα πάρετε προκαταβολή 60% του ποσού που λάβατε πέρυσι.