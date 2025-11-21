Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 τέθηκε σε λειτουργία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις και να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων. Το επίδομα θέρμανσης αποτελεί οικονομική ενίσχυση για νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με στόχο να καλύψει μέρος του κόστους θέρμανσης.

Η ενίσχυση καλύπτει διάφορες μορφές ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ). Οι αγορές των επιδοτούμενων καυσίμων πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 31η Μαρτίου 2026, με ειδική πρόβλεψη για το πετρέλαιο θέρμανσης που διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), καθώς οι αγορές τους πρέπει να έχουν γίνει από την 1η Ιουνίου 2025 έως την 31η Μαρτίου 2026. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα είδος καυσίμου θέρμανσης, σύμφωνα με τον κανονισμό.

Η διαδικασία αποτελεί σημαντικό μέτρο οικονομικής ανακούφισης για τα νοικοκυριά, ειδικά ενόψει του χειμώνα, και η έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων είναι κρίσιμη για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις ένταξης στο επίδομα θέρμανσης

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους καθορίζονται ως εξής:

Άγαμοι: έως 16.000 €

Έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 € , με προσαύξηση 5.000 € ανά παιδί

, με προσαύξηση Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 €, με προσαύξηση 5.000 € για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 €.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά:

Άγαμοι: 200.000 €

Έγγαμοι, σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονεϊκές οικογένειες: 260.000 €, με προσαύξηση 40.000 € ανά εξαρτώμενο τέκνο

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν:

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία κατοικίας (διεύθυνση, παροχή ρεύματος, τετραγωνικά, τύπος κατοικίας)

Επιθυμητό καύσιμο θέρμανσης

Αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι την περίοδο 2024-2025, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβληθούν έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση οι πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.

Εισοδηματικά όρια για οικογένειες

2 γονείς + 1 παιδί: 29.000 €

2 γονείς + 2 παιδιά: 34.000 €

2 γονείς + 3 παιδιά: 39.000 €

2 γονείς + 4 παιδιά: 44.000 €

1 γονέας + 1 παιδί: 34.000 €

1 γονέας + 2 παιδιά: 39.000 €

1 γονέας + 3 παιδιά: 44.000 €

1 γονέας + 4 παιδιά: 49.000 €

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης ανέρχονται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του οικονομικού βάρους της χειμερινής περιόδου.