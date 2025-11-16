Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 τέθηκε σε λειτουργία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις και να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων.

Το επίδομα θέρμανσης αποτελεί οικονομική ενίσχυση για νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στόχος του είναι να καλύψει μέρος του κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές ενέργειας.

Προϋποθέσεις ένταξης στο επίδομα θέρμανσης

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους καθορίζονται ως εξής:

Άγαμοι: έως 16.000 €

Έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 € , με προσαύξηση 5.000 € ανά παιδί

, με προσαύξηση Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 €, με προσαύξηση 5.000 € για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 €.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά:

Άγαμοι: 200.000 €

Έγγαμοι, σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονεϊκές οικογένειες: 260.000 €, με προσαύξηση 40.000 € ανά εξαρτώμενο τέκνο

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν:

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία κατοικίας (διεύθυνση, παροχή ρεύματος, τετραγωνικά, τύπος κατοικίας)

Επιθυμητό καύσιμο θέρμανσης

Αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι την περίοδο 2024-2025, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβληθούν έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση οι πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.

Εισοδηματικά όρια για οικογένειες

2 γονείς + 1 παιδί: 29.000 €

2 γονείς + 2 παιδιά: 34.000 €

2 γονείς + 3 παιδιά: 39.000 €

2 γονείς + 4 παιδιά: 44.000 €

1 γονέας + 1 παιδί: 34.000 €

1 γονέας + 2 παιδιά: 39.000 €

1 γονέας + 3 παιδιά: 44.000 €

1 γονέας + 4 παιδιά: 49.000 €

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης ανέρχονται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του οικονομικού βάρους της χειμερινής περιόδου.