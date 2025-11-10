Με ανάρτησή της στο Instagram η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης:

«Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης άνοιξε. aade.gr/mythermansi

Έρχονται κρύα! Γι’ αυτό κάντε αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα άνοιξε!».

Τα νοικοκυριά θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 5 Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ.

Τα νοικοκυριά για να εξασφαλίσουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές> myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

2. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα εξής:

– Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

– Το ονοματεπώνυμό του

– Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του

– Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία

– Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

– Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

– Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

– Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας,

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

3. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

4. Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ ’εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

5. Στην περίπτωση που στην πολυκατοικία το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης θα κάνει χωριστές αιτήσεις ο καθένας, ως κάτοικοι μονοκατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτούν το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

6. Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.

Πληρωμές

Οι ημερομηνίες καταβολής του επιδόματος θέρμανσης έχουν ως εξής:

– Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

– Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα κριτήρια

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

– Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για το ζευγάρι. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.

– Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.