Περιθώριο έως τις 5 Δεκεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για να διορθώσουν ή να αλλάξουν στοιχεία στις αιτήσεις τους, οι οποίες άνοιξαν από χθες μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Σύμφωνα με αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δώσουν προσοχή σε συνηθισμένα λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια της επιδότησης. Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, ειδικά σε περιπτώσεις κοινόχρηστης θέρμανσης.

Για πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο, ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει προφίλ στην εφαρμογή, δηλώνοντας τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος. Αυτό επιτρέπει στους ενοίκους να υποβάλουν αίτηση για το ποσό που τους αναλογεί. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αλλάξει κατά τη διάρκεια της περιόδου, απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι προβλήματα στην πληρωμή μπορεί να προκύψουν όταν δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) που ανήκει σε διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτούντα. Ο λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί εγκαίρως στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE πριν την οριστικοποίηση της αίτησης.

Αντίστοιχα, δυσκολίες μπορεί να εμφανιστούν σε περιπτώσεις διπλοκατοικιών με κοινό ρολόι ρεύματος ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από αυτό του αιτούντος. Για αυτά τα ζητήματα, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι διορθώσεις μπορούν να γίνουν έως το κλείσιμο της πρώτης φάσης των αιτήσεων στις 5 Δεκεμβρίου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως την ενεργοποίηση των πληρωμών.

Οδηγίες και προθεσμίες για το επίδομα θέρμανσης

Η αίτηση υποβάλλεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, ενώ η προθεσμία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλώσει ενεργό IBAN στο όνομά τους ή ως συνδικαιούχοι. Σε περίπτωση ανενεργού λογαριασμού, η διόρθωση γίνεται μέσω του myAADE.

Στο επίδομα συμμετέχουν αγορές πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ), τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές πραγματοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Κατ’ εξαίρεση, για καυσόξυλα και πέλετ, οι αγορές μετρούν από 1ης Ιουνίου 2025.

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου. Οι αποδείξεις αγορών καταχωρίζονται στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά Μου», εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης και την ηλεκτρική ενέργεια, για τα οποία η καταχώριση γίνεται από τον διακινητή ή μέσω των συστημάτων myDATA και e-send της ΑΑΔΕ.

Πληρωμές και προκαταβολές

Η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 και θα αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που είχε δοθεί την προηγούμενη χειμερινή περίοδο ή στο 50% για νέους δικαιούχους. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι 80 ευρώ.

Οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβληθούν έως τις 29 Μαΐου 2026, με βάση τις καιρικές συνθήκες και τις αγορές καυσίμων, ενώ για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Υποχρεώσεις διαχειριστών πολυκατοικιών

Οι διαχειριστές πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία των διαμερισμάτων και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης. Το σύνολο των χιλιοστών πρέπει να είναι 1000, ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής. Αν αλλάξει ο διαχειριστής, δημιουργείται νέο προφίλ πολυκατοικίας και οι ένοικοι υποβάλλουν εκ νέου τις αιτήσεις τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής ή κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, οι ένοικοι ορίζουν εκπρόσωπο και αριθμό παροχής που θα λειτουργήσει ως κοινόχρηστος. Αν κάθε διαμέρισμα διαθέτει δικό του καυστήρα, οι αιτήσεις υποβάλλονται ως μονοκατοικίες.

Τέλος, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) εξαιρούνται από την επιδότηση για ηλεκτρική ενέργεια, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ διασταυρώνει τα στοιχεία και αποκλείει αυτόματα τους δικαιούχους του ΚΟΤ.