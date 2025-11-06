Από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης που αφορά στην κύρια κατοικία τους.

Το επίδομα καλύπτει διάφορα είδη καυσίμων και μορφές ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Το ποσό κυμαίνεται από 100€ έως 800€, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει τα 1.200€. Η πρώτη δόση (προκαταβολή 60%) θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει «κόφτης» για ετήσιο τζίρο κάτω από 80.000 ευρώ.