To Επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που υπεγράφη από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα, Θάνο Πετραλιά και Νικόλαο Τσάφο, με εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (ΦΕΚ 5802/Β/31.10.2025).

Το επίδομα θα χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα για κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας, καθώς και για θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και τα 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ.

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, η αντικειμενική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Ποσά και προϋποθέσεις επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ. Επιδοτείται μόνο ένα είδος καυσίμου ανά δικαιούχο και για αγορές αξίας τουλάχιστον διπλάσιας των επιδοτούμενων ειδών.

Οι αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας πρέπει να πραγματοποιηθούν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου 2025, με τιμή αναφοράς 1,14 ευρώ/λίτρο. Για καυσόξυλα και βιομάζα, οι αγορές υπολογίζονται από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Επίδομα θέρμανσης: Αιτήσεις και πληρωμές

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου. Όσοι υποβάλουν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 θα λάβουν προκαταβολή 60% του ποσού που είχαν λάβει την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), με χρήση των κωδικών TAXISnet. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε τρεις δόσεις:

α) Έως 23 Δεκεμβρίου 2025, για προκαταβολές και αγορές τιμολογημένες έως 30 Νοεμβρίου 2025, εφόσον έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

β) Έως 29 Μαΐου 2026, για αγορές από 1η Οκτωβρίου 2025 (και για καυσόξυλα ή πέλετ από 1η Ιουνίου 2025) έως 31 Μαρτίου 2026, με τιμολόγια έως 15 Απριλίου 2026 και καταχώριση έως 30 Απριλίου 2026.

γ) Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Φορολογική μεταχείριση και διαδικασίες ελέγχου για το Επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο. Στην ΚΥΑ καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, οι ενστάσεις και οι κυρώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Διαβίβαση στοιχείων από επιχειρήσεις

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα στοιχεία των αγορών:

α) Μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΔΙΠΕΘΕ για παραστατικά έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

β) Μέσω των πλατφορμών myDATA ή e-send της ΑΑΔΕ για παραστατικά από 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά.

Πληροφορίες για τους πολίτες

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521, επιλέγοντας την κατηγορία Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση, διαθέσιμη όλο το 24ωρο.