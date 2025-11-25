Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης «τρέχουν» στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με την προθεσμία υποβολής να λήγει την 5η Δεκεμβρίου.

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να δηλώσετε έναν αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είστε κύριος δικαιούχος. Οι αιτήσεις αφορούν αγορές από 1η Οκτωβρίου 2025 και το ποσό μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ (ή έως 1.200 ευρώ σε ορισμένες περιοχές).

ΜyΘέρμανση: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

880.000 αιτήσεις

Έως 5 Δεκεμβρίου

100€ έως 1.200€

Πληρωμή 1ης δόσης (προκαταβολή 60%): έως 23 Δεκεμβρίου

Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που… «κοστίζουν»

1.) Έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση

2.) Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης

3.) Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος

4.) Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του ΚΟΤ υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Τσίμπησε» η τιμή του

Ημερομηνία Τιμή (€/λτ) Μεταβολή

15/10 1,128 €/λτ –

24/11 1,183 €/λτ +5,5 λεπτά / +5%

Οι ακριβότεροι νομοί στο πετρέλαιο θέρμανσης

Νομός Τιμή (€/λτ)

Κυκλάδες 1,302

Δωδεκάνησα 1,282

Ρέθυμνο 1,251

Λέσβος 1,246

Κέρκυρα 1,245

Φωκίδα 1,228

Ευρυτανία 1,218

Λακωνία 1,207

Γρεβενά 1,206

Θεσπρωτία 1,206

Οικονομικές λύσεις για να ζεσταθούν ψάχνουν τα νοικοκυριά

Σόμπες: από 40 έως 200€

Ξύλα / κυβικό: από 120€ έως 150€

Πέλετ: από 450€ έως 520€ ανά παλέτα