Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην πρώτη καταβολή που θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι τον Μάιο για το υπόλοιπο ποσό. Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και 1.200 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στις περιπτώσεις έγγαμων ή ατόμων με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη, είτε δωρεάν παραχωρημένη. Τα περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Από το επίδομα αποκλείονται όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη, άτομα με πολυτελή διαβίωση, καθώς και όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης είναι κοντά, και όσοι πληρούν τα κριτήρια θα δουν πρώτοι τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, εξασφαλίζοντας τη θέρμανση για τον χειμώνα χωρίς επιπλέον οικονομικό άγχος.