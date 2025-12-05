Η πλατφόρμα «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ παραμένει ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 για την υποβολή αιτήσεων των νοικοκυριών για το επίδομα θέρμανσης. Σχεδόν εννιά στους δέκα δικαιούχους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος, που αντιστοιχεί στο 50%-60% της ενίσχυσης της προηγούμενης χρονιάς, με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το επίδομα αφορά πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια και χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 μέχρι 800 ευρώ, και φτάνει έως και 1.200 ευρώ για όσους μένουν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η χορήγηση γίνεται με βάση ορισμένα κριτήρια:

Το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο ή 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE. Για να υποβάλετε την αίτηση, ακολουθήστε τη διαδρομή:

Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση και συνδεθείτε με τους κωδικούς TAXISnet.

Στην αίτηση θα χρειαστεί να δηλώσετε βασικά στοιχεία, όπως:

Τον ΑΦΜ σας, ως υπόχρεος φορολογικής δήλωσης.

Το ονοματεπώνυμό σας.

Τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Αν η κατοικία σας βρίσκεται σε πολυκατοικία.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Την ταχυδρομική διεύθυνση, τον τύπο κατοικίας (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη) και τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρούντος.

Τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας.

Το είδος καυσίμου ή ενέργειας που επιθυμείτε να επιδοτηθεί (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια).

Τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως email και τηλέφωνο, αντλούνται αυτόματα από την πύλη myAADE, ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκτρολογήσετε ξανά.

IBAN

Πριν ολοκληρώσετε την αίτησή σας, θα χρειαστεί να δηλώσετε τον ΙΒΑΝ στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα.

Το επίδομα καλύπτει αγορές για:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Μπλε κηροζίνη

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Οι αγορές πρέπει να γίνουν μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υπολογίζονται αγορές από 15 Οκτωβρίου, ενώ για ξύλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Πληρωμές

– Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές έως 30 Νοεμβρίου 2025 (με καταχώριση έως 5 Δεκεμβρίου).

– Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων, ξύλων ή πέλετ έως 15 Απριλίου 2026 (με δήλωση έως 30 Απριλίου 2026).

– Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

