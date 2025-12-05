Λίγες ώρες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους τα νοικοκυριά για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία έχει ήδη δεχθεί πάνω από 1,15 εκατ. αιτήσεις, κλείνει σήμερα τα μεσάνυχτα. Αμέσως μετά η ΑΑΔΕ θα «τρέξει» τις απαραίτητες διασταυρώσεις, με την πρώτη πληρωμή του επιδόματος να έχει «κλειδώσει», πριν από τα Χριστούγεννα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό το 60% του επιδόματος που είχαν λάβει πέρυσι (σεζόν 2024-2025), ενώ για τους νέους δικαιούχους το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται στο 50% και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που άφησαν για την τελευταία στιγμή την αίτηση στο myΘέρμανση για το επίδομα θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι πιστοποιημένοι χρήστες συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

2. Επιλέγετε το εικονίδιο «Νέα Αίτηση». Στη συνέχεια, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα γενικά στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση, βάσει Μητρώου της ΑΑΔΕ.

3. Στο πεδίο «Υποβολή Αίτησης» συμπληρώνονται τα εξής:

Είδος καυσίμου.

Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Οικισμός (επιλογή από λίστα βάσει του αριθμού παροχής).

Τύπος κατοικίας (ιδιόκτητη / ενοικιαζόμενη / δωρεάν παραχωρούμενη). Εφόσον δεν είστε ιδιοκτήτης, συμπληρώνετε και τον ΑΦΜ του εκμισθωτή / παραχωρητή.

Επιφάνεια (τ.μ.) της κατοικίας.

Ενδειξη (Ναι / Οχι) για το αν η κατοικία σας ανήκει σε πολυκατοικία (αφορά μόνο την περίπτωση καυσίμου πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης).

4. Στη συνέχεια, εφόσον η κατοικία σας ανήκει σε πολυκατοικία και το είδος καυσίμου είναι πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία που αφορούν την πολυκατοικία.

5. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

6. Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος πολυκατοικίας, αφού έχει δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοικίας με τα στοιχεία των διαμερισμάτων και τα χιλιοστά συμμετοχής καθενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης), μπορεί να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου.

7. Οι επόμενες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης έχουν προγραμματιστεί: