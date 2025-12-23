Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026, συνολικού ύψους 124.212.327,30 ευρώ, σε 1.168.945 δικαιούχους. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος που υποβλήθηκαν έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε:

363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα

867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα

Από τις αιτήσεις αυτές, προκαταβολή καταβλήθηκε για:

ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 ευρώ σε 310.773 δικαιούχους

πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 ευρώ σε 858.172 δικαιούχους

Πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία

Η διαδικασία για το επίδομα πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.

Εξυπηρέτηση φορολογουμένων

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το επίδομα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521 της ΑΑΔΕ.

Τηλεφωνικά: στο 1521 (χωρίς χρέωση), τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: μέσω της υπηρεσίας my1521 (24/7), επιλέγοντας Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση.