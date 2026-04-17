Η παγκόσμια κούρσα για την αξιοποίηση της ενέργειας σύντηξης εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση. Το φιλόδοξο διεθνές εγχείρημα ITER περνά στο κρίσιμο στάδιο της τελικής συναρμολόγησης του πυρήνα του αντιδραστήρα, σηματοδοτώντας ένα αποφασιστικό βήμα στην πορεία προς καθαρή και σχεδόν ανεξάντλητη ενέργεια. Την ευθύνη της διαδικασίας έχει η αμερικανική εταιρεία Westinghouse Electric Company, γεγονός που θεωρείται ορόσημο στην επιστημονική προσπάθεια για την «ενέργεια των άστρων».

Από τον Αύγουστο του 2025, το ITER, που εδρεύει στη νότια Γαλλία, ξεκίνησε τη δυσκολότερη τεχνική του επιχείρηση: τη συναρμολόγηση του κεντρικού τμήματος του αντιδραστήρα τύπου τοκάμακ. Στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 168 εκατ. ευρώ, η Westinghouse αναλαμβάνει τη συγκόλληση εννέα γιγαντιαίων χαλύβδινων τμημάτων, βάρους περίπου 400 τόνων το καθένα. Τα τμήματα αυτά πρέπει να ενωθούν με ακρίβεια χιλιοστού, ώστε να δημιουργηθεί ένας απολύτως στεγανός θάλαμος, όπου θα πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις σύντηξης.

Ο θάλαμος, σε σχήμα δακτυλίου, θα συγκρατεί πλάσμα υδρογόνου θερμότερο από τον πυρήνα του Ήλιου – πάνω από 270 εκατομμύρια βαθμούς Φαρενάιτ. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ITER, Bernard Bigot, είχε περιγράψει το έργο ως «τη συναρμολόγηση ενός τρισδιάστατου παζλ σε βιομηχανική κλίμακα», υπογραμμίζοντας την ακραία ακρίβεια και τεχνολογική δεξιοτεχνία που απαιτείται. Ο θάλαμος πρέπει να αντέχει σε τεράστιες θερμικές και μαγνητικές καταπονήσεις, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία.

Η Westinghouse αξιοποιεί εμπειρία άνω της δεκαετίας από τη συμμετοχή της στο κονσόρτσιουμ AMW, μαζί με τις ιταλικές Ansaldo Nucleare και Walter Tosto. Οι εταιρείες έχουν κατασκευάσει πάνω από το ήμισυ των τομέων του θαλάμου, γεγονός που δίνει στη Westinghouse την τεχνική βάση για την ασφαλή ολοκλήρωση της συναρμολόγησης.

Διεθνής συνεργασία χωρίς προηγούμενο

Το ITER δεν είναι απλώς ένα επιστημονικό έργο, αλλά σύμβολο παγκόσμιας συνεργασίας. Συμμετέχουν 35 χώρες, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού και το 85% του ΑΕΠ. Κάθε χώρα συνεισφέρει εξειδικευμένα εξαρτήματα, τα οποία μεταφέρονται και συναρμολογούνται στο Cadarache της Γαλλίας.

Η Ευρώπη φιλοξενεί την εγκατάσταση και παρέχει το 45,6% των εξαρτημάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν τον κεντρικό υπεραγώγιμο μαγνήτη και τα συστήματα ψύξης, η Κίνα προσφέρει πηνία διόρθωσης και τροφοδοτικά, η Ιαπωνία τις πηνίες πεδίου και τους αγωγούς, ενώ η Ρωσία σχεδιάζει πηνία πολωδικού πεδίου και συστήματα διάγνωσης. Η συνεργασία αυτή θυμίζει τα μεγάλα διεθνή προγράμματα για το κλίμα ή την εξερεύνηση του διαστήματος.

Τεχνικές προκλήσεις και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα

Ο στόχος του ITER είναι επαναστατικός: να παραγάγει 500 μεγαβάτ ενέργειας σύντηξης με είσοδο μόλις 50 μεγαβάτ, επιτυγχάνοντας δεκαπλάσια ενεργειακή απόδοση. Αν επιβεβαιωθεί, θα αποδείξει ότι η σύντηξη μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστική πηγή ενέργειας, μιμούμενη τη λειτουργία του Ήλιου.

Ωστόσο, το έργο έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2010 με στόχο την πρώτη εκκίνηση πλάσματος το 2018, όμως η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος μετέφερε το χρονοδιάγραμμα για το 2035. Η δυσκολία της τεχνολογίας αποτυπώνεται και στα λόγια της ερευνήτριας σύντηξης του MIT, Dr. Lisa Nguyen: «Η ενέργεια σύντηξης είναι ο απόλυτος στόχος για καθαρή, ασφαλή και απεριόριστη ενέργεια».

Το ITER ως θεμέλιο για την επόμενη γενιά αντιδραστήρων

Αν και το ITER δεν θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για το δίκτυο, τα αποτελέσματά του θα καθοδηγήσουν την ανάπτυξη των αντιδραστήρων DEMO, που θα στοχεύουν σε εμπορική παραγωγή ενέργειας σύντηξης. Τα πλεονεκτήματα είναι εντυπωσιακά: ελάχιστα ραδιενεργά απόβλητα, καύσιμο από ισότοπα υδρογόνου που βρίσκονται στο θαλασσινό νερό και εγγενής ασφάλεια σε σχέση με τη σχάση.

Σύμφωνα με την Έκθεση Ενέργειας Σύντηξης του 2023 του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η επιτυχής λειτουργία του ITER θα προσφέρει κρίσιμα δεδομένα για τον σχεδιασμό οικονομικά βιώσιμων μονάδων σύντηξης. Παράλληλα, άλλες τεχνολογικές προσεγγίσεις, όπως οι stellarators και τα συστήματα αδρανειακής συγκράτησης, προχωρούν διεθνώς, διευρύνοντας το πεδίο καινοτομίας.

Καθώς η Westinghouse προχωρεί με ακρίβεια στη συναρμολόγηση του πυρήνα του αντιδραστήρα, το έργο αποτελεί παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας και προηγμένης μηχανικής. Το όνειρο της αξιοποίησης της ενέργειας των άστρων πλησιάζει περισσότερο από ποτέ στην πραγματικότητα.

Η κορεατική συμβολή: επιτυχία του συστήματος ελέγχου πλάσματος

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες εξελίξεις, ξεχωρίζει η επιτυχής δοκιμή του συστήματος ελέγχου πλάσματος του ITER (iPCS) στον κορεατικό τοκάμακ KSTAR. Η πειραματική εκστρατεία πραγματοποιήθηκε από 9 έως 20 Μαρτίου 2026 και περιλάμβανε 38 παλμούς, εκ των οποίων τέσσερις ήταν δοκιμαστικοί. Για πρώτη φορά, το σύστημα πέτυχε την παραγωγή πρώτου πλάσματος σε λειτουργικό τοκάμακ, μειώνοντας σημαντικά τον τεχνικό κίνδυνο πριν από τις δοκιμές του ITER.

Οι δραστηριότητες συντονίστηκαν από την ομάδα CODAC του ITER (Control, Data Access and Communication) σε συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού του συστήματος ελέγχου πλάσματος. Το iPCS διατηρεί την πλήρη δομική ισοδυναμία του συστήματος του ITER, επιτρέποντας παράλληλα απευθείας ενσωμάτωση με τα συστήματα του KSTAR.

Ο συντονιστής μηχανικός ελέγχου Woong‑Ryol Lee εξηγεί: «Η λειτουργία του συστήματος σε πραγματική μηχανή επιτρέπει την αξιολόγηση της συμπεριφοράς, του συγχρονισμού και της ολοκλήρωσης με τα υπόλοιπα συστήματα υπό πραγματικές συνθήκες, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως με προσομοίωση».

Η καμπάνια πέτυχε τους δύο βασικούς στόχους της: ρεύμα πλάσματος άνω των 0,1 mega‑ampere και διάρκεια άνω των 100 millisecond. Το πλάσμα έφτασε τα 0,2 mega‑ampere και διάρκεια περίπου 0,8 δευτερολέπτων, ξεπερνώντας τις αρχικές προδιαγραφές. Η πρώτη επιτυχής εκκίνηση πλάσματος επιτεύχθηκε στις 10 Μαρτίου 2026 με σενάριο υποβοηθούμενο από ηλεκτρονική κυκλοτρονική θέρμανση (ECH).

Η επικεφαλής του έργου, Mikyung Park, υπογράμμισε ότι «η επιτυχημένη συνεργασία με το KSTAR αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του μοντέλου ανάπτυξης του ITER, όπου η πρακτική εφαρμογή σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ενισχύει την ωριμότητα κρίσιμων συστημάτων». Η εμπειρία αυτή αυξάνει την εμπιστοσύνη στην αρχιτεκτονική του συστήματος ελέγχου πλάσματος και προετοιμάζει το έδαφος για τα επόμενα ορόσημα του προγράμματος.

Πηγές: leravi.org, iter.org