Η Ανάσταση του Ιησού αποτελεί εδώ και αιώνες το κεντρικό «μυστήριο της πίστης». Ωστόσο, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να έχουν εντοπίσει στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν το βιβλικό γεγονός.

Ο Ιταλός φυσικός και επικεφαλής ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου ENEA στο Φρασκάτι, Paolo Di Lazzaro, αφιέρωσε πέντε χρόνια προσπαθώντας να αναπαραγάγει την εικόνα του σώματος που εμφανίζεται στην Ιερά Σινδόνη του Τορίνο.

Το πείραμα με το υπεριώδες φως

Το ιερό κειμήλιο θεωρείται ότι είναι το σάβανο που τύλιξε τον Ιησού μετά τη σταύρωσή του και ότι φέρει την αποτύπωση της μορφής του μετά την Ανάσταση. Ο Di Lazzaro και η ομάδα του επιχείρησαν να αναπαραστήσουν την εικόνα χρησιμοποιώντας ισχυρά λέιζερ υπεριώδους ακτινοβολίας.

Οι ερευνητές κατεύθυναν έντονες εκρήξεις υπεριώδους φωτός σε καθαρό λινό ύφασμα, παρόμοιο με εκείνο της Σινδόνης, μεταβάλλοντας τη χημική δομή των εξωτερικών ινών, οι οποίες απέκτησαν μια αχνή κίτρινη απόχρωση.

Αν και κατάφεραν να δημιουργήσουν περιορισμένες περιοχές αποχρωματισμού, η αναπαραγωγή ολόκληρης της εικόνας του σώματος αποδείχθηκε πέρα από τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, η δημιουργία μιας πλήρους, φυσικού μεγέθους εικόνας θα απαιτούσε μια τεράστια έκρηξη υπεριώδους ενέργειας σε απειροελάχιστο χρόνο — πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να παράγουν τα σημερινά συστήματα λέιζερ.

Η ενέργεια που «δεν υπάρχει στη Γη»

Τα ευρήματα συζητήθηκαν στην εκπομπή Shaw Ryan Show, όπου ο βιβλικός μελετητής Jeremiah Johnston ανέφερε ότι ο Di Lazzaro υπολόγισε πως η διαδικασία θα χρειαζόταν «34.000 δισεκατομμύρια βατ ενέργειας σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου». Όπως σημείωσε, ο ίδιος ο φυσικός είπε: «Δεν διαθέτουμε αυτή τη δύναμη στη Γη».

Η επιστημονική προσέγγιση

Ο Di Lazzaro δημοσίευσε τη μελέτη το 2010, επισημαίνοντας ότι το εργαστήριό του διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στη μελέτη της αλληλεπίδρασης της υπεριώδους ακτινοβολίας με διάφορα υλικά, όπως μέταλλα, πλαστικά και υφάσματα.

Η έρευνα έδειξε ότι το υπεριώδες φως επηρεάζει μόνο την επιφάνεια των υλικών, χωρίς να διεισδύει βαθύτερα. Όταν η ενέργεια αυτή προσπίπτει στο λινό, απορροφάται από τα ανώτερα μοριακά στρώματα των ινών, προκαλώντας μεταβολή στη χημική τους δομή χωρίς καύση ή θέρμανση.

Οι επιστήμονες θεωρούν τη συγκεκριμένη επιφανειακή αντίδραση σημαντική, καθώς η εικόνα της Σινδόνης είναι γνωστό ότι επηρεάζει αποκλειστικά τις εξωτερικές ίνες του υφάσματος.

Η αναπαραγωγή της εικόνας

Από το 2005, η ομάδα πραγματοποίησε επαναλαμβανόμενα πειράματα με λινό υφασμένο μεταξύ 1930 και 1950, που δεν είχε πλυθεί ή υποστεί χημική επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία περιλάμβανε ελεγχόμενες εκρήξεις υπεριώδους λέιζερ, οι οποίες μεταβάλλουν τους χημικούς δεσμούς στις ίνες κυτταρίνης, παράγοντας χρωματικές αλλαγές παρόμοιες με εκείνες της Σινδόνης.

Μετά από χρόνια δοκιμών, οι ερευνητές κατέληξαν σε συγκεκριμένο συνδυασμό ρυθμίσεων —διάρκεια παλμού, ένταση ενέργειας και αριθμό εκρήξεων— που παρήγαγε αχνό κιτρίνισμα, παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται στο ιστορικό ύφασμα.

Τα όρια της επιστήμης και η πίστη

Τα αποτελέσματα παρουσίασαν πολλές ομοιότητες με τη Σινδόνη του Τορίνο, όπως χρωματισμό μόνο στην επιφάνεια των ινών, μη επηρεασμένες γειτονικές ίνες, μειωμένο φθορισμό και αρνητική απεικόνιση — χαρακτηριστικά που έχουν καταγραφεί και στο πρωτότυπο ύφασμα.

Οι επιστήμονες ωστόσο προειδοποίησαν ότι, παρά τις ομοιότητες, τα ευρήματα δεν αποτελούν οριστική απόδειξη για το πώς σχηματίστηκε η αρχική εικόνα. Ο Johnston, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η εικόνα δημιουργήθηκε από ένα «πυρηνικό γεγονός».

Όπως εξήγησε, «εφόσον δεν υπάρχουν χρωστικές, βαφές ή μπογιές, η επιστήμη οφείλει να αναρωτηθεί πώς προέκυψε αυτή η εικόνα». Πρόσθεσε ότι η χημική μεταβολή στο ύφασμα θα είχε οδηγήσει σε καύση, αν η ενέργεια είχε διαρκέσει περισσότερο από ένα τεσσαρακοστό του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου.

«Θα είχε απλώς καεί ολοσχερώς», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι η ισχύς που απαιτείται για τον σχηματισμό της εικόνας είναι πέρα από κάθε γνωστή τεχνολογική δυνατότητα.

