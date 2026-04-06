Αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα μοναδικό αντικείμενο κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, το οποίο ενδέχεται να αποκαλύψει νέα στοιχεία για τον τρόπο που οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν το βάπτισμα.

Το εύρημα, ηλικίας περίπου 1.400 ετών, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην αρχαία πόλη της Ίππου, η οποία υπήρξε σημαντική επισκοπική έδρα κατά τη Βυζαντινή περίοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση της 30ής Μαρτίου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η πόλη αυτή ήταν κάποτε η μοναδική χριστιανική πόλη γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας και έλεγχε περιοχές που σχετίζονται με τη δράση του Ιησού.

Το μαρμάρινο τεμάχιο εντοπίστηκε σε αίθουσα βαπτίσεων, γνωστή ως *photisterion*. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να ρίξει φως σε «ένα στάδιο της πρώιμης χριστιανικής τελετουργίας του βαπτίσματος που μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί».

Ο καθεδρικός ναός της Ίππου διέθετε δύο αίθουσες βαπτίσεων — μία για ενήλικες και μία για βρέφη και παιδιά — με το νέο αντικείμενο να εντοπίζεται στη δεύτερη.

Η μικρότερη αίθουσα κατασκευάστηκε μετά το 591 μ.Χ. και καταστράφηκε από σεισμό το 749 μ.Χ., γεγονός που τοποθετεί το αντικείμενο χρονικά πριν από περίπου 1.400 χρόνια.

Ένα μοναδικό τελετουργικό αντικείμενο

Οι αρχαιολόγοι περιγράφουν το εύρημα ως «ορθογώνιο μπλοκ με τρεις ημισφαιρικές κοιλότητες, το οποίο βρέθηκε δίπλα σε βαπτιστική κολυμβήθρα σε μια νεοαποκαλυφθείσα τελετουργική αίθουσα».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το αντικείμενο χρησίμευε για την τοποθέτηση τριών διαφορετικών ελαίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε μια τριπλή τελετή βαπτίσματος. Οι φωτογραφίες δείχνουν το φθαρμένο μαρμάρινο μπλοκ με τρεις λεκάνες, τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, υποδηλώνοντας ότι προοριζόταν για υγρά.

Η πρακτική αυτή θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς τα πρώιμα χριστιανικά βαπτίσματα περιλάμβαναν συνήθως δύο χρίσματα — πριν και μετά το μυστήριο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η κατάρρευση του ναού έθαψε τα μαρμάρινα και χάλκινα αντικείμενα κάτω από τα ερείπια, διατηρώντας τα έως τη σημερινή τους ανακάλυψη».

Η συμβολή των ερευνών στην κατανόηση των πρώτων βαπτισμάτων

Μετά από εκτεταμένη ανάλυση, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι δεν υπάρχουν γνωστά παράλληλα ευρήματα παρόμοιας μορφής. Ο αρχαιολόγος Michael Eisenberg του Πανεπιστημίου της Χάιφα, ο οποίος δημοσίευσε τα αποτελέσματα στο περιοδικό *PEQ* μαζί με τη συνεργάτιδά του Arleta Kowalewska, ανέφερε ότι το αντικείμενο βρέθηκε μαζί με άλλα «εξαιρετικά λειτουργικά αντικείμενα», όπως ένας χάλκινος πολυέλαιος.

«Μόνο μετά από προσεκτική έρευνα συνειδητοποιήσαμε πόσο μοναδικά είναι για την κατανόηση των χριστιανικών τελετουργιών στη γενέτειρα του Χριστιανισμού, στη Θάλασσα της Γαλιλαίας», δήλωσε ο Eisenberg.

Αρχικά, το εύρημα φάνηκε «τίποτα το ιδιαίτερο», όμως η περαιτέρω μελέτη αποκάλυψε τη σημασία του. Ο Eisenberg εξήγησε πως η αναγνώριση του αντικειμένου ως «μοναδικού στο είδος του ευρήματος που ενδέχεται να καλύψει άγνωστα κενά σε μία από τις αρχαιότερες και ιερότερες χριστιανικές τελετές» αποτέλεσε πλήρη έκπληξη.

Ο αρχαιολόγος εκτίμησε ότι τα ευρήματα αυτά μπορεί να «ανοίξουν ένα παράθυρο» στην εξέλιξη των βαπτιστικών τελετουργιών του πρώιμου χριστιανικού κόσμου. Όπως είπε, σε διαφορετικές περιοχές αναπτύχθηκαν ξεχωριστές λειτουργικές παραδόσεις, πολλές από τις οποίες δεν καταγράφονται σε γραπτές πηγές.

«Το εύρημα προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε το βάπτισμα στη βυζαντινή χριστιανική κοινότητα της Ίππου», πρόσθεσε.

Νέα σημαντικά ευρήματα στην Ίππο

Η ανακάλυψη αυτή προστίθεται σε μια σειρά σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι, ανασκαφείς στην Ίππο εντόπισαν έναν χριστιανικό οίκο φροντίδας ηλικίας 1.600 ετών, που θεωρείται πιθανώς το αρχαιότερο γηροκομείο του κόσμου.

Τον περασμένο Ιούλιο, ερασιτέχνες με ανιχνευτές μετάλλων ανακάλυψαν έναν θησαυρό αρχαίων κοσμημάτων και χρυσών νομισμάτων κοντά στα ερείπια της ίδιας πόλης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αρχαιολογική σημασία της Ίππου για τη μελέτη της πρώιμης χριστιανικής ιστορίας.

Πηγή: New York Post