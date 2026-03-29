«Το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής, καθώς και ο Πατριάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ Ι’ προσωπικά, παρακολουθούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα χθες στην πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, στην ύπαιθρο της Χάμα. Η πόλη υπέστη επίθεση και εκφοβισμό από γειτονικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πράξεων βίας και βανδαλισμού που στόχευαν σε περιουσίες, ενώ το ιερό της Παναγίας δέχτηκε πυροβολισμούς. Η επίθεση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και κύματα δημόσιας οργής που επεκτάθηκαν μέχρι τη Δαμασκό και συνεχίστηκαν μέχρι αργά χθες το βράδυ μπροστά από την έδρα του Πατριαρχείου» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο (28/3) και προστίθεται: «Το Πατριαρχείο καταδικάζει έντονα, με τους πιο σκληρούς όρους, όσα συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Καταγγέλλει και αποδοκιμάζει τα περιστατικά που πλήττουν τη χριστιανική κοινότητα. Τα περιστατικά αυτά συχνά δικαιολογούνται με την χαρακτηρισμό τους ως «μεμονωμένες πράξεις», αν και αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα όποιον υπονομεύει την κοινωνική ειρήνη και να μην παραβλέπουν τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα που περιγράφονται επανειλημμένα ως «μεμονωμένες πράξεις», αν και αυτό δεν ισχύει απαραίτητα».

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας «Το Πατριαρχείο ζητά την έναρξη επίσημης έρευνας που θα οδηγήσει στη σύλληψη και τη δίωξη των εμπλεκομένων, καθώς και την επίσημη ενημέρωση του Πατριαρχείου για τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Αυτό αποτελεί απάντηση σε περιστατικά που αποσκοπούν στην υποκίνηση θρησκευτικών εντάσεων, εντάσεων από τις οποίες η Συρία ιστορικά έχει γλιτώσει. Ζητεί επίσης αποζημίωση για όσους υπέστησαν υλικές ζημίες. Ζητεί επίσης την εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη της επανάληψης τέτοιων περιστατικών, με το κράτος, μέσω των επίσημων θεσμών του και μόνο, να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των παράνομων όπλων».

«Το Πατριαρχείο εκφράζει την εκτίμησή του για τη στήριξη και την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πιστοί του, καθώς και για τη συμπάθεια και το ενδιαφέρον τους για όλα όσα επηρεάζουν τη χριστιανική παρουσία στη Συρία. Εκτιμά επίσης το ενδιαφέρον τους για τη συνύπαρξη του συριακού λαού σε όλη της την πολυμορφία, είτε πρόκειται για μουσουλμάνους είτε για χριστιανούς. Επιβεβαιώνει ότι η αξιοπρέπεια των Συρίων και η συριακή κοινωνία βασίζονται στις αρχές της ιθαγένειας και της ένταξης όλων των συνιστωσών της, και όχι σε μια λογική πλειοψηφίας-μειοψηφίας» υπογραμμίζεται.

«Το Πατριαρχείο επιβεβαιώνει, ενώπιον των χριστιανών πιστών του που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο και ενώπιον όλων, την ανάγκη να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Επαναλαμβάνει, με τα λόγια του Πατριάρχη ΙΩΑΝΝΗ Ι’ «Αρκετά με την αιματοχυσία στη Συρία». Εν μέσω όλων όσων έχουν συμβεί και συνεχίζουν να εκτυλίσσονται, και στο κατώφλι του Ιερού Πάθους του Χριστού, προσεύχεται στον Κύριο της Ειρήνης και στον Θεό κάθε παρηγοριάς να προστατεύσει αυτή τη χώρα. Επιβεβαιώνει την πλήρη εμπιστοσύνη του, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Αγίας Γραφής που διαλύουν κάθε φόβο: «Ο Θεός είναι εν μέσω αυτής· δεν θα κλονιστεί».

Την ανησυχία του εξέφρασε και το υπουργείο Εξωτερικών μετά τις επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας στην πόλη Αλ – Σουκαϊλαμπίγια, που έγιναν την Παρασκευή στη Συρία. Σε ανακοίνωσή του (στα αγγλικά), το ΥΠΕΞ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και ότι ζητά την ταχεία εφαρμογή της ανακοίνωσης της συριακής κυβέρνησης για διερεύνηση των επεισοδίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Παρακολουθούμε στενά με ανησυχία την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κυρίως ελληνορθόδοξο πληθυσμό. Λαμβάνουμε υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην πόλη και ζητούμε την ταχεία εφαρμογή της».

We are following closely with concern the situation in al Suqaylabiyah, a predominantly Greek Orthodox city. We take note of the Syrian Government’s announcement on the investigation of the incidents that recently took place in the city and we call for its swift implementation. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ της Κύπρου στην πλατφόρμα X, το Σάββατο, λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση για διεξαγωγή έρευνας, η Κύπρος ζητά την ταχεία ολοκλήρωσή της και τη λογοδοσία των δραστών.

«Τα δικαιώματα και η ασφάλεια όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής, πρέπει να προστατεύονται πλήρως. Επαναβεβαιώνουμε ότι η ειρηνική ένταξη και η χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ενωμένη Συρία, για την περιφερειακή σταθερότητα και για τη συνεργασία με την ΕΕ».