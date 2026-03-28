Το ΥΠΕΞ με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ τόνισε απόψε ότι παρακολουθεί στενά «με ανησυχία την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κυρίως ελληνορθόδοξο πληθυσμό». Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην πόλη και ζητά την ταχεία εφαρμογή της. «Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των Σύριων, ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή εθνοτικού υπόβαθρου. Οι Χριστιανοί παραμένουν ιστορικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ποικιλόμορφης κοινωνίας της Συρίας.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να υποστηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας. Θα αναμένουμε επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας» τόνισε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτρα σήμερα Σάββατο (28/3/26), οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού ανακοίνωσαν ακύρωσαν τις λιτανείες για τον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων που είχαν προγραμματίσει για την Κυριακή, μετά τις εντάσεις που ξέσπασαν την Παρασκευή σε πόλη με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό στην κεντρική Συρία, δήλωσε το Σάββατο θρησκευτικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Λάβαμε τη συλλογική απόφαση, σε όλες τις εκκλησίες της Δαμασκού, να ανασταλούν όλοι οι εορτασμοί που είχαν προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή, όχι από φόβο, αλλά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αδελφούς μας στην πόλη Σουκαϊλαμπίγια”, κοντά στη Χάμα, ανακοίνωσε ο Ραφάτ Αμπού αλ Νασρ, αξιωματούχος της Μελχιτικής Καθολικής Εκκλησίας.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται την επομένη των εντάσεων στη Σουκαϊλαμπίγια, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με πληθυσμό κυρίως χριστιανικό της κεντρικής Συρίας, μεταξύ κατοίκων και ένοπλων ανδρών που πήγαν από γειτονικά χωριά και έκαναν έφοδο στην πόλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

