We are following closely with concern the situation in al Suqaylabiyah, a predominantly Greek Orthodox city. We take note of the Syrian Government’s announcement on the investigation of the incidents that recently took place in the city and we call for its swift implementation. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

Νωρίτρα σήμερα Σάββατο (28/3/26), οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού ανακοίνωσαν ακύρωσαν τις λιτανείες για τον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων που είχαν προγραμματίσει για την Κυριακή, μετά τις εντάσεις που ξέσπασαν την Παρασκευή σε πόλη με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό στην κεντρική Συρία, δήλωσε το Σάββατο θρησκευτικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Λάβαμε τη συλλογική απόφαση, σε όλες τις εκκλησίες της Δαμασκού, να ανασταλούν όλοι οι εορτασμοί που είχαν προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή, όχι από φόβο, αλλά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αδελφούς μας στην πόλη Σουκαϊλαμπίγια”, κοντά στη Χάμα, ανακοίνωσε ο Ραφάτ Αμπού αλ Νασρ, αξιωματούχος της Μελχιτικής Καθολικής Εκκλησίας.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται την επομένη των εντάσεων στη Σουκαϊλαμπίγια, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με πληθυσμό κυρίως χριστιανικό της κεντρικής Συρίας, μεταξύ κατοίκων και ένοπλων ανδρών που πήγαν από γειτονικά χωριά και έκαναν έφοδο στην πόλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.