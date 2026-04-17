Μια 17χρονη νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε τη νύχτα της Ανάστασης στην Κοζάνη, όταν επιχείρησε να χωρίσει φιλικό της ζευγάρι που τσακωνόταν στο κέντρο της πόλης.

Τις τελευταίες ημέρες επικρατούσαν ερωτηματικά γύρω από τον σοβαρό τραυματισμό της ανήλικης, καθώς δεν είχε γίνει γνωστό πώς προκλήθηκε το περιστατικό και δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 17χρονη είχε βγει για διασκέδαση το βράδυ της Ανάστασης και, τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, περνούσε από κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Εκεί είδε μια φίλη της να καβγαδίζει έντονα με τον σύντροφό της και προσπάθησε να παρέμβει για να τους ηρεμήσει.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο νεαρός φέρεται να έσπρωξε τη φίλη της, με αποτέλεσμα και οι δύο κοπέλες να πέσουν στο έδαφος. Η 17χρονη χτύπησε σοβαρά, καθώς προσέκρουσε στο έδαφος και δέχθηκε το βάρος της φίλης της.

Αρχικά δεν έδωσε σημασία στα τραύματα και επέστρεψε στο σπίτι της. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους και αδιαθεσία. Οι γονείς της τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου αρχικά εκτιμήθηκε ότι δεν είχε κάτι ανησυχητικό.

Καθώς τα συμπτώματα επιδεινώνονταν, η 17χρονη μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου.

Η ανήλικη νοσηλεύεται από τότε, με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα να καταθέσει στις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Παράλληλα, σχηματίζεται αυτεπάγγελτα δικογραφία για τον τραυματισμό της 17χρονης, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον νεαρό και την κοπέλα που ενεπλάκησαν στον καυγά.