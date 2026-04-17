Μετά την Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από το Τσάμπιονς Λιγκ γκρινιάζοντας για τη διαιτησία. Στον κόσμο έμεινε η βεβαιότητα ότι είδε ένα παιχνίδι πέρα από τα συνηθισμένα – ένα εξαιρετικό ποδοσφαιρικό σόου από αυτά που κανείς μπορεί να δει μόνον στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 4-3, που διαμορφώθηκε με γκολ του Λουίς Ντίαζ και του Ολίσε στο 89ο και στο 94ο λεπτό, έχει κάτι το αληθινά επικό αλλά αν το ματς ήταν υπέροχο αυτό οφείλεται πολύ στη Βασίλισσα που προηγήθηκε τρεις φορές (0-1, 1-2 και 2-3) δείχνοντας μια εντυπωσιακή ικανότητα αντίδρασης μετά την ήττα της με 1-2 από την πρωταθλήτρια Γερμανίας στη Μαδρίτη.

Αλλά στην ίδια τη διοίκηση της Ρεάλ έμεινε η αίσθηση μιας διαιτητικής αδικίας.

Καμαβινγκά

Στη Μαδρίτη είναι όλοι εναντίον του σλοβένου διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς. Το κύμα αγανάκτησης είναι τεράστιο και φούντωσε μετά την απόφαση του διαιτητή να δείξει στον Καμαβινγκά δεύτερη κίτρινη κάρτα και να τον αποβάλει ενώ η Ρεάλ κέρδιζε με 2-3 και το καταπληκτικό αυτό ματς είχε μπει στο τελευταίο τεταμένο δεκάλεπτο.

Ο Βίντσιτς απέβαλε τον Γάλλο επειδή αυτός διαμαρτυρήθηκε ύστερα από ένα φάουλ και δεν έδινε την μπάλα στους Βαυαρούς: η αφέλειά του πληρώθηκε ακριβά καθώς η αποβολή του προκάλεσε πολλά νεύρα στους συμπαίκτες του.

Οι εφημερίδες της Μαδρίτης κατηγορούν τον διαιτητή για απώλεια ελέγχου του ματς επισημαίνοντας πως ο αναπληρωματικός Σεμπάγιος πήρε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο ίδιος ορκίζεται ότι δεν μίλησε στον διαιτητή!

Για την απώλεια ελέγχου από τον ρέφερι στο τέλος του ματς ίσως οι Ισπανοί να έχουν και δίκαιο, αλλά οι στιγμές στις οποίες αυτό φαίνεται έχουν πρωταγωνιστές ανθρώπους της Ρεάλ και μόνο: ο Βίντσιτς άφησε ατιμώρητες τις προσβολές του Καρβαχάλ που ακούστηκαν στις τηλεοπτικές λήψεις αλλά και τα παρατεταμένα παράπονα του κόουτς Αρμπελόα που συνέχισε να μιλάει εναντίον του και στην τηλεόραση και στη συνέντευξη Τύπου.

Ακόμα κι αν αδικήθηκε από την επίδειξη αυστηρότητας του σλοβένου διαιτητή η Ρεάλ πλήρωσε σαφώς και δικά της λάθη. Ο Καμαβινγκά π.χ. είχε αποβληθεί και πέρυσι κάνοντας μια ανάλογη κουταμάρα στον προημιτελικό απέναντι στην Αρσεναλ ενώ την περασμένη Κυριακή στο ματς της Βασίλισσας με τη Χιρόνα είχε γίνει αλλαγή γιατί ο κόσμος στο Μπερναμπέου τον αποδοκίμαζε – κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην αποστολή.

Τσέφεριν

Παρά την πίεση των οπαδών και των πανίσχυρων τοπικών εφημερίδων, στη Ρεάλ αποφάσισαν χθες να μην κάνουν επίσημη καταγγελία στην UEFA για τη διαιτησία – πράγμα που έκανε η Μπαρτσελόνα π.χ. που κρίνει ότι αδικήθηκε από τον διαιτητή Τουρπέν στο ματς με την Ατλέτικο.

Εχει σημασία το γιατί. Ο λόγος είναι ότι η Ρεάλ προσπαθεί εδώ και καιρό να ξαναφτιάξει τη σχέση της με την UEFA. Στον πρώτο αγώνα με αντίπαλο την Μπάγερν ήταν είδηση η παρουσία του προέδρου της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας Αλεξάντερ Τσέφεριν στο Μπερναμπέου.

Ο πρόεδρος είναι Σλοβένος όπως ο διαιτητής Βίντσιτς. Δεν είχε πατήσει το πόδι του σε παιχνίδι της Ρεάλ από τότε που ο Φλορεντίνο Πέρεθ ξεκίνησε με την υποστήριξη του ιδιοκτήτη της Γιουβέντους Αντρέα Ανιέλι και της Μπαρτσελόνα την προσπάθεια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Σουπερλίγκ.

Η παρουσία του Τσέφεριν στο Μπερναμπέου είχε ερμηνευτεί ως ένδειξη οριστικής ειρήνης. Η Μπάγερν μάλιστα ανησυχούσε για την επιλογή του Βίντσιτς στον επαναληπτικό – ο προπονητής της είχε πει πολύ αινιγματικά πριν από το ματς ότι περιμένει ο διαιτητής Βίντσιτς να μη δώσει αφορμές.

Τότε η δήλωση του Κομπανί είχε ακουστεί κομμάτι παράξενη. Σίγουρα δεν είχε να κάνει με το ότι ο Σλοβένος ήταν φέτος παρών σε δυο νίκες της Ρεάλ – μια επί της Γιουβέντους και μια απέναντι στην Μπενφίκα.

Ο φόβος των Βαυαρών αποδείχτηκε υπερβολικός όσο είναι και τα νεύρα των Μαδριλένων μετά το ματς. Αλλά είναι πάντα καλύτερο να εκφράζεις τον φόβο σου πριν από ένα ματς παρά να φωνάζεις για τη διαιτησία ύστερα από αυτό.

Κατόρθωμα

Το πώς κατάφεραν πάντως όλοι μετά από αυτό το σπουδαίο παιχνίδι να συζητάνε οι πάντες για τη διαιτησία είναι κατόρθωμά τους. Είναι βέβαια και η απόδειξη πως ακόμα και στην εποχή του VAR o χαμένος όταν μπορεί να φωνάξει, θα το κάνει. Πρώτον γιατί κανείς δεν έχασε φωνάζοντας – ίσα ίσα. Και δεύτερον γιατί μια ομάδα που θέλει να κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ – όπως πάντα συμβαίνει με τη Ρεάλ – δεν μπορεί να μην ψάξει μια δικαιολογία για έναν αποκλεισμό της. Η αυτοκριτική δεν γίνεται όταν είσαι πληγωμένος: γίνεται όταν αισθάνεσαι καλά. Και θα γίνει και στη Ρεάλ. Νομίζω πως από αύριο κιόλας θα ξεχάσει τον Βίντσιτς και θα αρχίσει να ψάχνει προπονητή…

Ερώτηση

Βλέποντας τέτοια παιγνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ πάντα ακούγεται η ρητορική ερώτηση «πώς τώρα θα δούμε τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος;». Η απάντηση είναι ότι αυτή την Κυριακή θα τα δούμε διότι είναι και καθοριστικά.

‘Η το πρωτάθλημα θα τελειώσει ή θα έχουμε αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την κατάκτηση του τίτλου με θεαματικό τρόπο. Για να συμβεί το πρώτο πρέπει στη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ που είναι στο πρόγραμμα, η ΑΕΚ να κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει στη Λεωφόρο τον ΠΑΟ.

Για να συμβεί το δεύτερο πρέπει ή ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΑΕΚ και να την πλησιάσει ή στη Νέα Φιλαδέλφεια να μην υπάρξει νικητής και να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟ.

Τίποτα δεν είναι απίθανο, αλλά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο. Οποιος χάσει θα πρέπει να προετοιμαστεί όχι για την απώλεια του τίτλου αλλά και την απώλεια της δεύτερης θέσης.

Σασπένς

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πραγματικό ματς μπολ. Κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ μπορεί να σκέφτεται το πώς θα γιορτάσει το πρώτο της πρωτάθλημα τον καιρό που η ιδιοκτησία της βρίσκεται στα χέρια του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο ΠΑΟ είναι ο αδιάφορος της υπόθεσης: απέναντι στον Ολυμπιακό δεν ρισκάρει να χάσει τίποτα – μπορεί μάλιστα κερδίζοντας να βρει κι ένα στόχο, πράγμα που στην αρχή των πλέι οφ δεν είχε.

Η Κυριακή μοιάζει δύσκολη για τα δυο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Υπερθέαμα το Μπάγερν – Ρεάλ (4-3). Αλλά την Κυριακή υπάρχουν δυο ματς με σασπένς.