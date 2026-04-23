Είναι έτοιμος να παραιτηθεί από βουλευτής για να ακολουθήσει τον Τσίπρα ο Συμεών Κεδίκογλου. Βγήκε να το φωνάξει, να το πει επειδή για τη χαρισματική του προσωπικότητα πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι «υπάρχει ένα κλίμα της πλειοψηφίας των συναδέλφων να βοηθήσουν αυτό το νέο εγχείρημα» (όπου «βοηθήσουν» διαβάστε «προσδοκούν να τους δεχτεί ο πρώην αρχηγός τους»). Παραφράζοντας λίγο έναν ιρλανδό ποιητή, θέλω να επισημάνω στους αριστερούς πως η πολιτική ζωή είναι μια μακρόχρονη προετοιμασία για κάτι που ποτέ δεν συμβαίνει.

Αλλοίωση

Δεν μίλησε ποτέ για νοθεία, έσπευσε να εξηγήσει ο Κώστας Αρβανίτης. Αναφέρθηκε σε «δύο βραχίονες» που «ο ένας παρακολουθούσε, ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα». «Η Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε, «έχει παρέμβει στο πώς διενέμετο το κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί αλλοίωση συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;». Ας δεχθούμε για χάρη της κουβέντας πως η συλλογιστική του (με την οποία συμφωνεί ο αρχηγός του) είναι σωστή. Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε στον λαό επιδόματα λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές του 2019, δεν επιχειρούσε να επηρεάσει την ψήφο του;

Αμοιβή

Θέλοντας να ειρωνευτεί κάπως το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ανέφερε «κατά την πορεία, σταυρός είναι αμοιβή (σ.σ. του βουλευτή). Είναι δώρο. Αρα, ο αιρετός είναι δωρολήπτης και ο πολίτης, ο οποίος τον τιμάει με την ψήφο του, είναι δωροδότης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απλώς θα υπενθυμίσω ότι η διαδικασία η οποία οδηγεί σε αυτή τη συναλλαγή λέγεται εκλογές». Είναι δύσκολο είδος η παρομοίωση. Θέλει μεγάλο ταλέντο για να μη γυρίσει μπούμερανγκ σε εκείνον που τη χρησιμοποιεί στον προφορικό ή τον γραπτό του λόγο.

Επώνυμο

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής θεωρεί ότι κρίνεται γιατί φέρει «ένα συγκεκριμένο επώνυμο και αυτό ενδεχομένως ενοχλεί κάποιους». Οπως θα μπορούσε επιβεβαιώσει κάθε nepo baby, πάντως, καλό είναι να μην παραπονιέται κανείς για το βαρύ του οικογενειακό όνομα. Γιατί προτού του δημιουργήσει προβλήματα, του ανοίγει πολλούς δρόμους, οι οποίοι παραμένουν κλειστοί για όσους δεν έχουν ένα τέτοιο (γι’ αυτό, άλλωστε, σπάνια συγκινούν τα δράματα του συγκεκριμένου είδους το ευρύ κοινό).