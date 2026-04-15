Η Βόρεια Κορέα έχει σημειώσει «σοβαρές» προόδους στην ικανότητά της να παράγει πυρηνικά όπλα, προειδοποίησε ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ – ΙΑΕΑ).

Σύμφωνα με ειδικούς από τη Νότια Κορέα, η απομονωμένη χώρα έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται πολλές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, ένα κρίσιμο βήμα για την κατασκευή πυρηνικών κεφαλών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Γιονγκμπιόν, τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ είχε θέσει εκτός λειτουργίας μετά από συνομιλίες, αλλά επανενεργοποίησε το 2021.

«Κατά τη διάρκεια των περιοδικών αξιολογήσεών μας, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει μια ταχεία αύξηση της δραστηριότητας» στο Γιονγκμπιόν, δήλωσε ο Γκρόσι σε συνέντευξη Τύπου στη Σεούλ.

Η ΙΑΕΑ έχει επίσης εντοπίσει ενίσχυση των εργασιών στη μονάδα επανεπεξεργασίας και στον αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος της εγκατάστασης αυτής, καθώς και την έναρξη λειτουργίας άλλων πυρηνικών υποδομών, πρόσθεσε ο Γκρόσι.

«Όλα αυτά καταδεικνύουν μια πολύ σοβαρή ενίσχυση των ικανοτήτων της Βόρειας Κορέας στον τομέα παραγωγής πυρηνικών όπλων, που εκτιμώνται πλέον σε μερικές δεκάδες κεφαλές», σημείωσε ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ.

Ο ΟΗΕ έχει επιβάλει στη Βόρεια Κορέα σειρά κυρώσεων λόγω των εξοπλιστικών της προγραμμάτων, μετά την πρώτη πυρηνική δοκιμή το 2006. Η Πιονγκγιάνγκ έχει απαγορεύσει στους επιθεωρητές της ΙΑΕΑ την πρόσβαση στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις από το 2009.

Ο Γκρόσι ανέφερε ακόμη ότι η ΙΑΕΑ έχει παρατηρήσει την κατασκευή «μιας νέας εγκατάστασης αντίστοιχης με την εγκατάσταση εμπλουτισμού της Γιονγκμπιόν», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί» τυχόν αύξηση της παραγωγής χωρίς επιθεώρηση.

Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι «θεωρούμε, παρατηρώντας τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ικανότητας εμπλουτισμού της Βόρειας Κορέας».

Τέλος, ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι η Βόρεια Κορέα δεν θα αποκηρύξει ποτέ το πυρηνικό της καθεστώς και ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου είναι «εντελώς δικαιολογημένη».