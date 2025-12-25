Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «Καλά Χριστούγεννα», σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Όπως διευκρίνισε ο Πεσκόφ, δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών για σήμερα.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αναβιώνουν την πειρατεία και τη ληστεία στην Καραϊβική Θάλασσα, επιβάλλοντας αποκλεισμό στη Βενεζουέλα.

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι «σήμερα είμαστε μάρτυρες της απόλυτης ανομίας στην Καραϊβική Θάλασσα, όπου η από καιρό ξεχασμένη αρπαγή ξένων περιουσιών, δηλαδή η πειρατεία, και η ληστεία, αναβιώνουν».

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα «υποστηρίζει σταθερά την αποκλιμάκωση» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «ο πραγματισμός και η λογική του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ θα επιτρέψουν να βρεθούν λύσεις αμοιβαία αποδεκτές από τις πλευρές στο πλαίσιο των διεθνών νομικών κανόνων».

Καταλήγοντας, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι η Ρωσία «επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο για την προστασία της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων και τη διατήρηση της σταθερής και ασφαλούς ανάπτυξης της χώρας του».