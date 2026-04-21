Στη δίνη μιας σφοδρής πολιτικής θύελλας, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρέθηκε χθες ενώπιον του Κοινοβουλίου να απολογείται εκ νέου για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, παραδεχόμενος «λάθος κρίσης» αλλά και αποδίδοντας ευθύνη στους αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών για απόκρυψη πληροφοριών. Οι αποκαλύψεις ότι ο διορισμός προχώρησε παρά την αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας ελέγχου του ιστορικού του και εν μέσω ανησυχιών για τις σχέσεις του Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστιν έχουν πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ζητά την παραίτησή του και την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει τις απώλειες ενόψει δύσκολων εκλογικών αναμετρήσεων. Ο Στάρμερ επιμένει ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για τα κρίσιμα στοιχεία, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» το γεγονός ότι έμεινε στο σκοτάδι, ενώ διέταξε έρευνα για τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας και τις αποφάσεις που οδήγησαν στον επίμαχο διορισμό.

Η υπόθεση Μάντελσον εξελίσσεται πλέον σε μία από τις σοβαρότερες πολιτικές δοκιμασίες της πρωθυπουργίας Στάρμερ. «Στο επίκεντρο όλων αυτών υπάρχει επίσης ένα λάθος κρίσης εκ μέρους μου. Δεν θα έπρεπε να διορίσω τον Πίτερ Μάντελσον. Αναλαμβάνω την ευθύνη αυτής της απόφασης και ζητώ και πάλι συγγνώμη από τα θύματα του παιδεραστή Τζέφρι Επστιν», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός. Η δημόσια αυτή παραδοχή έρχεται έπειτα από μήνες πιέσεων και αλλεπάλληλων αποκαλύψεων που έχουν πλήξει την αξιοπιστία της κυβέρνησης, αλλά και την εικόνα του πρωθυπουργού.

Ο Μάντελσον διορίστηκε πρέσβης στην Ουάσιγκτον, ωστόσο αποπέμφθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, με την κυβέρνηση να τον κατηγορεί ότι «είπε κατ’ επανάληψη ψέματα» σχετικά με το εύρος των σχέσεών του με τον Επστιν.

Παρά την απομάκρυνσή του, η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο την περασμένη εβδομάδα, μετά την αποκάλυψη ότι το υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τον διορισμό του τον Ιανουάριο του 2025, παρά αρνητική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου ασφαλείας. Ο Στάρμερ υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε για τη δυσμενή αυτή γνωμοδότηση μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. «Αυτή η εισήγηση έπρεπε να μου έχει δοθεί», τόνισε ο ηγέτης των Εργατικών που χαρακτήρισε «απαράδεκτο» και «ασυγχώρητο» το γεγονός ότι έμεινε στο σκοτάδι.

Τον Φεβρουάριο, ο Στάρμερ είχε δηλώσει στο Κοινοβούλιο ότι τηρήθηκαν «όλες οι διαδικασίες», όταν εξεταζόταν ο διορισμός. Η αντίφαση μεταξύ των προηγούμενων δηλώσεών του και των νέων στοιχείων τροφοδότησε κατηγορίες περί παραπλάνησης του Κοινοβουλίου, με την αντιπολίτευση να κλιμακώνει τις επιθέσεις της. Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοκ εξαπέλυσε δριμεία κριτική, με βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του Στάρμερ ενώ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την παραίτησή του.

Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο, ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι διέταξε επανεξέταση των διαδικασιών ελέγχου εθνικής ασφάλειας, ζητώντας να διερευνηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Μάντελσον. Παράλληλα, ανέθεσε στην κυβερνητική ομάδα ασφαλείας του γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου να εξετάσει όλες τις πιθανές ανησυχίες. Ο ίδιος χαρακτήρισε «συγκλονιστικό» το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί, ακόμη και όταν είχε διατάξει επανεξέταση της διαδικασίας.

Η κρίση εντάθηκε περαιτέρω με την αποπομπή του ανώτατου αξιωματούχου του υπουργείου Εξωτερικών Ολι Ρόμπινς, τον οποίο ο πρωθυπουργός θεώρησε υπεύθυνο για την έγκριση του διορισμού παρά τη δυσμενή γνωμοδότηση. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους να κατηγορούν τον Στάρμερ ότι αναζητά «αποδιοπομπαίο τράγο» για να περιορίσει τις πολιτικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, μέλη της κυβέρνησης επιχειρούν να τον στηρίξουν. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι ο Στάρμερ «δεν θα είχε ποτέ μα ποτέ διορίσει» τον Μάντελσον αν γνώριζε τα στοιχεία του ελέγχου ασφαλείας, ενώ η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ τον χαρακτήρισε «έντιμο και ακέραιο άνθρωπο» που αναγνώρισε το λάθος του. Ωστόσο, η πολιτική πίεση παραμένει έντονη, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουν οι τοπικές εκλογές στις αρχές Μαΐου, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμη δοκιμασία για την κυβέρνηση.