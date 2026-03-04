Εν μέσω έντονης κριτικής από το εσωτερικό και το εξωτερικό, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε για ακόμη μία φορά, ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων, τη στάση της κυβέρνησής του απέναντι στην κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έδωσε το πράσινο φως για τη χρήση των βάσεών του στις αρχικές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, επιδιώκοντας να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση και να διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο της διπλωματίας. Όπως υπογράμμισε, στόχος της κυβέρνησής του είναι μια πολιτική λύση που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και θα ενισχύει τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε κατηγορηματικά ότι η χώρα του «δεν βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν». Επισήμανε ωστόσο πως οι πρόσφατες ανεξέλεγκτες επιθέσεις της Τεχεράνης αυξάνουν τον κίνδυνο για το βρετανικό στρατιωτικό προσωπικό και τους πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Λονδίνο συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους του για την προστασία των βρετανικών συμφερόντων και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.

Ο Στάρμερ διευκρίνισε ότι το Λονδίνο έχει επιτρέψει περιορισμένη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ αποκλειστικά για αμυντικές επιχειρήσεις, τονίζοντας πως η Βρετανία δεν συμμετέχει σε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις

Η στάση της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βουλή. Βουλευτές της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής την πρόεδρο των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοχ, κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό για ασάφεια στη στρατηγική της χώρας και ζήτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον ρόλο της Βρετανίας στην κρίση. Παράλληλα, επανέλαβαν ότι η χώρα πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα.

Εντάσεις στις σχέσεις Λονδίνου – Ουάσιγκτον

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την αρχική απροθυμία του Λονδίνου να επιτρέψει τη χρήση βρετανικών βάσεων για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένταση στις διμερείς σχέσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνεντεύξεις και δημόσιες δηλώσεις του, ανέφερε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο και ότι είναι απογοητευμένος από τη στάση του Στάρμερ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ο Κιρ Στάρμερ δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ» και ότι οι σχέσεις ΗΠΑ – Βρετανίας δεν είναι όπως παλαιότερα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση στις παραδοσιακά στενές σχέσεις Λονδίνου – Ουάσιγκτον οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν πλήρη στήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο τηρεί πιο επιφυλακτική στάση για νομικούς και στρατηγικούς λόγους. Παρά τις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Στάρμερ δεν έχει απαντήσει άμεσα.

Η θέση του Λονδίνου

Παρά τις πιέσεις, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησής του βασίζονται στο εθνικό συμφέρον και πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην ασφάλεια της περιοχής, αποφεύγοντας όμως την εμπλοκή σε έναν ευρύτερο πόλεμο. «Πρώτη μου προτεραιότητα είναι η προστασία των Βρετανών πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κιρ Στάρμερ.