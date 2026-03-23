Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε με έντονο τρόπο την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση». Ο Στάρμερ τόνισε ότι τέτοιες πράξεις μίσους δεν έχουν καμία θέση στη βρετανική κοινωνία.

«Πρόκειται για μια βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα που σήμερα το πρωί ξυπνάει με αυτή τη φρικτή είδηση. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», έγραψε ο Στάρμερ στο Χ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, διευκρινίζοντας πως «τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν».

This is a deeply shocking antisemitic arson attack. My thoughts are with the Jewish community who are waking up this morning to this horrific news. Antisemitism has no place in our society. Anyone with any information must come forward to the police. https://t.co/P5J1ETaEsE — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026

Η επίθεση ερευνάται ως έγκλημα μίσους

Σύμφωνα με τις αρχές, «αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών που παρέχει βοήθεια σε ιατρικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι έστειλε έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες στο σημείο, ύστερα από κλήσεις που έγιναν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, «πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές». Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:06 (ώρα Ελλάδας).

Αύξηση αντισημιτικών επιθέσεων

Οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το πιο σοβαρό αντισημιτικό επεισόδιο στη Βρετανία το περασμένο έτος σημειώθηκε στο Μάντσεστερ, όπου δύο Εβραίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.