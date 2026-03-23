Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκαν σε οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο πυρπολήθηκαν, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να ερευνά την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα μίσους.

«Άρχισε έρευνα αφού τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε σε δήλωσή της η αστυνομία. «Αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

🚨 BREAKING: Major antisemitic arson attack in Golders Green, London destroys all ambulances (at least 4) of Hatzola Northwest — a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid. @Breaking911 has seen footage of the attackers. pic.twitter.com/GwCWXG38qB — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Τα οχήματα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών που παρέχει βοήθεια σε ιατρικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης, εξυπηρετώντας κυρίως την εβραϊκή κοινότητα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έστειλε έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι πρώτες κλήσεις από κατοίκους καταγράφηκαν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας) και γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

BREAKING: Video shows 3 hooded men poor gas, ignite the blaze and flee the scene of a massive Hatzolah ambulance arson attack in Golders Green, London. pic.twitter.com/STpJojH7tz — KolHaolam (@KolHaolam) March 23, 2026

«Πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές», σημείωσε η Πυροσβεστική, προσθέτοντας πως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:06 (ώρα Ελλάδας).

Ανησυχία για αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων

Επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί διεθνώς μετά τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ, που οδήγησαν στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Μαρκ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος της Community Security Trust, η οποία παρέχει συμβουλές ασφαλείας στους περίπου 290.000 Εβραίους της Βρετανίας, επισήμανε «προφανή παραλληλισμό με παρόμοιες πρόσφατες αντιεβραϊκές εμπρηστικές επιθέσεις στη Λιέγη, το Ρότερνταμ και το Άμστερνταμ».

Μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Βρετανία έχει καταγράψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντισημιτικού μίσους. Το πιο σοβαρό περιστατικό πέρυσι ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ, που στοίχισε τη ζωή σε δύο Εβραίους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.