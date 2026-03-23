Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης και στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών. Η πρόταση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο επαφών μεταξύ ευρωπαϊκών και τουρκικών αρχών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και λιγότερο δαπανηρού συστήματος μεταφοράς χρημάτων σε ευρώ.

Το SEPA επιτρέπει ταχύτερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες πληρωμές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, καλύπτοντας ήδη δεκάδες ευρωπαϊκά κράτη και αγορές. Η πιθανή ένταξη της Τουρκίας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές ετήσιες εξοικονομήσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς θα μειωνόταν το κόστος των τραπεζικών προμηθειών και θα επιταχυνόταν η εκτέλεση διεθνών μεταφορών κεφαλαίων.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας, σε μια περίοδο όπου οι δύο πλευρές επιδιώκουν την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε χρηματοπιστωτικά και εμπορικά ζητήματα. Αν και η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, αρμόδιοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η πρόταση εξετάζεται από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη και τις επιπτώσεις.

Η ένταξη στο SEPA ενδέχεται να επηρεάσει τα έσοδα των τουρκικών τραπεζών από διεθνείς μεταφορές χρημάτων, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τα συνολικά οφέλη για την οικονομία θα είναι μεγαλύτερα. Η μείωση του κόστους συναλλαγών, η αύξηση της διαφάνειας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ενδυνάμωση των εμπορικών ροών μεταξύ Τουρκίας και ευρωπαϊκών αγορών.

Σε μια περίοδο έντονων γεωοικονομικών εξελίξεων, η πιθανή ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών σε ευρώ αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την οικονομική σύγκλιση, αναδεικνύοντας τη σημασία των χρηματοπιστωτικών υποδομών ως εργαλείου στρατηγικής συνεργασίας.

Πηγή: Business AM Belgique