Ιράν – Εντείνονται οι αναφορές για την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, καθώς, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι Φρουροί της Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους επί του πολιτικού και θρησκευτικού μηχανισμού εξουσίας.

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη δημόσια εμφάνιση από την εκλογή του, γεγονός που τροφοδοτεί πλήθος φημών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Πληροφορίες που επικαλούνται Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας, δημοσιευμένες στην εφημερίδα The Washington Post, αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν απαντάει στα μηνύματα που του διαβιβάζονται». Οι ίδιες πηγές τοποθετούν τις εξελίξεις στην 24η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Όπως σημειώνουν ξανά ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι Φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να έχουν ενισχύσει αποφασιστικά την επιρροή τους, σε συνεργασία με ανώτερους κληρικούς που στηρίζουν τη γραμμή του καθεστώτος.

Παράλληλα, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios μετέδωσε το Σάββατο (21/3/2026) ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η ισραηλινή Μοσάντ και άλλοι φορείς πληροφοριών προσπαθούν να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.