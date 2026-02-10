Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την εντολή που του έδωσαν οι πολίτες για να αλλάξει τη Βρετανία, την ώρα που αυξάνεται η πίεση στην ηγεσία του με αφορμή τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

«Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα», τόνισε ο Στάρμερ σε εκδήλωση σε κοινοτικό κέντρο στη νότια Αγγλία. «Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τους ανθρώπους για τους οποίους μου ανατέθηκε να αγωνιστώ, και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τη χώρα που αγαπώ», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι η πραγματική μάχη είναι απέναντι σε «τις πολιτικές του Reform, τις πολιτικές του διχασμού, τον διχασμό, την καταγγελία, την καταγγελία που θα διαλύσουν τη χώρα μας», επισημαίνοντας την ανάγκη ενότητας και σταθερότητας.

Η πολιτική θύελλα που έχει προκαλέσει η αποκάλυψη των σχέσεων ανάμεσα στον Αμερικανό καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν και τον Πίτερ Μάντελσον θεωρείται η σοβαρότερη κρίση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των Εργατικών από την άνοδό της στην εξουσία τον Ιούλιο του 2024.

Στήριξη από υπουργούς και βουλευτές

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Στάρμερ «ευχαρίστησε (τους υπουργούς) για την υποστήριξή τους» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνησή του παραμένει «ισχυρή και ενωμένη», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Την προηγούμενη ημέρα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών είχε αποκλείσει εκ νέου το ενδεχόμενο παραίτησης κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης με τους βουλευτές του κόμματός του. Πολλά στελέχη του Εργατικού Κόμματος και της κυβέρνησης έσπευσαν να εκφράσουν δημοσίως την υποστήριξή τους, ανάμεσά τους η πρώην δεύτερη στην ιεραρχία Άντζελα Ράινερ και ο υπουργός Υγείας Ουές Στίρινγκ, οι οποίοι συχνά αναφέρονται ως πιθανοί διάδοχοί του στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις από την υπόθεση Μάντελσον

Η υπόθεση Μάντελσον έχει ήδη οδηγήσει στην αποχώρηση δύο στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, ενώ, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες παραιτήσεις. Μεταξύ αυτών ενδέχεται να βρίσκεται και ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, ο πιο υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός της χώρας.