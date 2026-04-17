Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και δεν αποπέμπει τον Μακάριο Λαζαρίδη, όπως του ζητεί η αντιπολίτευση, έκανε κάτι που, από μία άποψη, μπορεί να ήταν και σκληρότερο – έστω κι αν δείχνει ελιγμός. Επειτα από ένα διήμερο επιβεβλημένου από το Μέγαρο Μαξίμου σιωπητηρίου, ο Λαζαρίδης αναγκάστηκε να ζητήσει εγγράφως και ταπεινά συγγνώμη τόσο για τους διορισμούς του, όσο και για τις προκλητικές δηλώσεις του περί «τεμπέληδων αριστερών» και «σκουπιδιών του Διαδικτύου», υποστηρίζοντας ότι εκφράστηκε «με τρόπο που δεν συνάδει ούτε με το ήθος μου ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί».

Ως προς την ουσία του «πτυχίο-γκέιτ», ο νεοδιορισθείς υφυπουργός παραδέχθηκε τα πάντα. Κυρίως ότι το πτυχίο του δεν ήταν αναγνωρισμένο κι άρα έπρεπε να είχε διοριστεί ως απόφοιτος Λυκείου. Για παραίτηση ούτε λόγος, βέβαια, καθώς δεν αποδέχεται οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη, λέγοντας ότι πληρωνόταν ως πανεπιστημιακής εκπαίδευσης «χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή». Ζήτησε, πάντως, «τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών». Οπως μου σχολίασε έμπειρος νομικός, αν μιλούσαμε για κάποιον απλό πολίτη, τον καταλογισμό θα τον είχε ήδη προχωρήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, τόσο στον Λαζαρίδη όσο και στους υπογράφοντες των διορισμών του. Διότι υπάρχει και στις υπογραφές ευθύνη…

Δικαστική ασπίδα στην Πόπη Παπανδρέου

Ευθείες βολές στον Αδωνη Γεωργιάδη εξαπέλυσε η Ενωση Δικαστών κι Εισαγγελέων μετά τη σφοδρή επίθεσή του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προσωπικά στην εντεταλμένη εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου. Οι δικαστικοί λειτουργοί, υψώνοντας ασπίδα προστασίας, δεν μάσησαν τα λόγια τους, υπενθυμίζοντάς του πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέπεται από υπερνομοθετικό ευρωπαϊκό κανονισμό και άρα οι ισχυρισμοί του Γεωργιάδη στερούνται νομικού ερείσματος. Το πιο βαρύ, όμως, σημείο της παρέμβασης βρίσκεται στο κλείσιμο: η Ενωση κατήγγειλε τον υπουργό Υγείας για «ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο» και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν ζυγίζεται με τις πολιτικές ορέξεις της στιγμής.

Πρωτοφανής επίθεση

Θυμίζω ότι ο Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός», ότι «υφάρπαξε» εθνικές αρμοδιότητες κι ότι η παρουσία της στην Ελλάδα βασίζεται σε έναν απλό νόμο, απειλώντας ευθέως με κατάργησή του. «Αύριο ψηφίζουμε στη Βουλή και τέρμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε την εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου ότι «εκβιάζει» για την ανανέωση της θητείας της, ισχυριζόμενος ότι διαβιβάζει δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα με αποκλειστικό σκοπό να πιέσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέπεται από τον δικό της κανονισμό, που και ο ίδιος ο Γεωργιάδης επικύρωσε ψηφίζοντας τον Νόμο 4786/2021. Το πολιτικά ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι την επίθεση τη «σιγόνταρε» ο Μητσοτάκης, νουθετώντας από το βήμα της Βουλής την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της», ενώ σχολίασε ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί επιλεκτικές διαρροές στα ΜΜΕ».

Καμία μετακίνηση χωρίς συμφωνία

Γιατί, όμως, άραγε, θυμήθηκαν οι κυβερνητικοί ξαφνικά τον τρόπο ανανέωσης της θητείας των ευρωπαίων εισαγγελέων; Την ώρα, μάλιστα, που οι έρευνές τους βρίσκονται σε κομβικό σημείο; Οπως λένε δικαστικές πηγές, η ανανέωση είναι δεδομένο ότι έχει γίνει από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων από τον περασμένο Νοέμβριο, ομοφώνως, δείχνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη στα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τα ευρωπαϊκά όργανα λόγω της ανεξαρτησίας του θεσμού. Ο Αρειος Πάγος απλώς πρέπει να δώσει το τυπικό ΟΚ. Υπάρχει μια λεπτομέρεια, όμως, που παραλείπουν να αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές: ακόμη και αν ο Αρειος Πάγος διαφωνήσει με την παράταση της απόσπασης των εισαγγελέων (όπως υπονοούν οι διαρροές και ο Γεωργιάδης), δεν μπορεί κανείς να τους μετακινήσει από τη θέση τους αν δεν συμφωνήσει η επικεφαλής της EPPO και το Κολέγιο των Ευρωπαίων (σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του κανονισμού της).

Σε σταθερή κατάσταση

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, σε σταθερή κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, με τους γιατρούς να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του. Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται καθοριστικό, τόνισε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο επεμβατικός νευροακτινολόγος που τον χειρούργησε και επιβεβαίωσε χθες ότι η επέμβαση πήγε καλά. «Από εδώ και πέρα, πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω», δήλωσε.