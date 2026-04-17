Από τον Ευαγγελισμό, εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/4) νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος την Τετάρτη στη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το νεότερο ανακοινωθεών ο Γιώργος Μυλωνάκης «συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας του σε 10-15 ημέρες

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» παραμένει διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ύστερα από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το πρωί της Τετάρτης (15/4/2026). Ο υφυπουργός υποβλήθηκε επιτυχώς σε επέμβαση μετά το ανεύρυσμα εγκεφάλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες, προκειμένου τότε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η πορεία της υγείας του.

Καθοριστικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του κ. Μυλωνάκη υπήρξε η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», επισημαίνοντας ωστόσο πως οι επόμενες ημέρες παραμένουν κρίσιμες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Μεταφέρθηκε άμεσα στον «Ευαγγελισμό», όπου κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα χειρουργική παρέμβαση.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου χθες το απόγευμα το νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί προσωπικά από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Παράλληλα, πλήθος προσωπικοτήτων του ιατρικού κόσμου εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον ίδιο και την οικογένειά του.

Τον κ. Μυλωνάκη επισκέπτονται καθημερινά υπουργοί, βουλευτές και συνεργάτες του, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υγείας του. Ανάμεσά τους οι Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Κατσαφάδος, Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως και Νίκος Δένδιας.