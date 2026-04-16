Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά από ρήξη ανευρύσματος, με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν να μιλάει για σταθερή κατάσταση:

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Ο γιατρός που τον χειρούργησε, ο επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης, τόνισε πως για κάθε ασθενή σαν τον Γιώργο Μυλωνάκη υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να έρθουν μετά την 5η μέρα και έτσι οι μέρες αυτές θα είναι οι πιο κρίσιμες, ενώ ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγία είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουν οι γιατροί.

«Ο σκοπός μας ήταν να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την εγκεφαλική κυκλοφορία, το κάναμε αυτό, το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει την υπάρχουσα αιμορραγία, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε από τώρα καθόλου, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα περιμένω 2 εβδομάδες για να μπορέσω να μιλήσω».

Στο πλευρό του είναι πάντα η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, ενώ δίπλα της βρέθηκε και η στενή φίλη και παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Παράλληλα, μέλη της κυβέρνησης τον επισκέπτονται για να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλαν και άλλα πολιτικά κόμματα.