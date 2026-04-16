Η πληγή που άνοιξε στο κυβερνητικό αφήγημα περί αξιοκρατίας και «αριστείας» βαθαίνει, καθώς οι αποκαλύψεις γύρω από το βιογραφικό του Μακάριου Λαζαρίδη είναι συνεχείς και καταιγιστικές. Οπως αναδείχθηκε και από ρεπορτάζ του in.gr, ο σάλος που ξέσπασε για τον διορισμό του στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2007 δεν αφορούσε ένα μεμονωμένο διοικητικό «σφάλμα», όπως επιχείρησε ο ίδιος να το παρουσιάσει.

Πέντε χρόνια μετά, το 2013, ο Λαζαρίδης διορίστηκε στο γραφείο της τότε γενικής γραμματέως Ισότητας Βάσως Κόλλια, με την επισήμανση πως «ο ειδικός σύμβουλος με Βαθμό Β΄ και με τις αποδοχές του Β’ Βαθμού της ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) κατηγορίας θα ασχολείται με θέματα που θα του ανατίθενται κάθε φορά από τη Γενική Γραμματεία». Συνήψε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την ιδιότητα του μέλους της ΕΣΗΕΑ. Την απόφαση υπέγραφε ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χαράλαμπος Αθανασίου. Ο Λαζαρίδης αυτή τη φορά δεν έδωσε κάποια απάντηση. Μαθαίνω αρμοδίως ότι το Μαξίμου τού έχει στείλει εντολή για αυστηρό σιωπητήριο γιατί έγιναν έξαλλοι με τις δηλώσεις του ότι δεν είναι τεμπέλης «όπως οι αριστεροί» και ότι είχε προσληφθεί γιατί «είναι ωραίος»…

Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα

Πάντως, το «πτυχίο-γκέιτ» έλαβε νέες διαστάσεις με την έρευνα για τη νομική υπόσταση του πτυχίου που εμφάνισε προχθές ο Λαζαρίδης. Θυμίζω ότι το χαρτί που επέδειξε υπερηφάνως στην τηλεόραση ήταν ένα Bachelor of Arts, το οποίο παραδόξως δεν αναγράφει ποια ειδικότητα αφορά, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να παρουσιάσει το College of Southeastern Europe ως ένα αυστηρό, κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της εποχής. Η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Το συγκεκριμένο ίδρυμα, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε American University of Athens, λειτουργούσε καθαρά ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών και, σύμφωνα με έγγραφα του υπουργείου Παιδείας και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, δεν διέθετε καμία απολύτως άδεια για να δηλώνει ότι είναι «πανεπιστήμιο» που δίνει πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με των ελληνικών ΑΕΙ. Ουσιαστικά, επρόκειτο για ένα κολέγιο – μαϊμού ως προς την ακαδημαϊκή του βαρύτητα και έχει δεχθεί μαζικές αγωγές από πρώην φοιτητές του που δηλώνουν πως εξαπατήθηκαν.

Περί κρατικοδίαιτων

Ο υφυπουργός, βέβαια, εμφάνισε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. «Σε αυτά τα κολέγια δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο από όσους κράζουν», είχε πει, προσθέτοντας πως «από εκεί αποφοίτησαν πολλοί που διαπρέπουν». Ισως εννοούσε, βέβαια, τον εαυτό του. Ο Λαζαρίδης, όμως, προέβη και σε έναν ακόμη ισχυρισμό που ελέγχεται. Δήλωσε (στο Open) ότι «ποτέ δεν υπήρξα κρατικοδίαιτος, με εξαίρεση αυτά τα ένα δυο χρόνια» (αναφερόμενος στο πέρασμα από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς). Μετά, όμως, μας προέκυψε η Γενική Γραμματεία Ισότητας. Είχε ακολουθήσει το Γραφείο Τύπου του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη. Εχουμε ήδη ξεπεράσει τα ένα δυο χρόνια μισθοδοσίας από το Δημόσιο. Μήπως όμως, κάπου εκεί στα ενδιάμεσα, παράλληλα και με την απασχόλησή του σε διάφορα ΜΜΕ, μισθοδοτούνταν ανά περιόδους και από ένα ακόμη υπουργείο;

Ανοιξε η όρεξη στη μακρινή Ιαπωνία

Το σοβαρό και εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη (στον οποίο, παρεμπιπτόντως, η στήλη στέλνει θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση) μετά το αρχικό σοκ στην κυβέρνηση προκάλεσε έναν ευρύτερο προβληματισμό, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι δημιουργείται ένα κενό σε μια νευραλγική θέση στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια κρίσιμη συγκυρία. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ διευθύνει ουσιαστικά το πρωθυπουργικό γραφείο και το επόμενο διάστημα όλοι αναμένουν ότι ο Μυλωνάκης θα δώσει προτεραιότητα στην αποκατάσταση της υγείας του. Αυτό το κενό προφανώς το αντιλαμβάνεται (ή μήπως το ορέγεται ξανά) και ο προκάτοχός του Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος συνέχιζε χθες στη μακρινή Ιαπωνία τις πολυήμερες πασχαλινές διακοπές του, αλλά συνομιλητές του διαβεβαιώνουν ότι είχε διαρκώς ανοικτό το κινητό, ώστε να ενημερώνεται για τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία του διαδόχου του. Φέρεται μάλιστα να συνομίλησε και με κυβερνητικούς βουλευτές. Θα θεωρήσω το ενδιαφέρον ανθρώπινο και δεν θα σταθώ σε όσα έχουν καταγραφεί κατά καιρούς για τις σχέσεις τους – ο Μυλωνάκης, άλλωστε, είχε κληθεί να διορθώσει πολλές «αμαρτίες» στο πρωθυπουργικό γραφείο. Ούτε θα σταθώ στις φήμες που τον ήθελαν να υποστηρίζει ότι «έρχεται». Επισημαίνω, ωστόσο, ότι βουλευτές και κομματικά στελέχη που θεωρούν ότι μπορούν να… διαβάζουν τις σκέψεις του δεν αποκλείουν από την – πανάκριβη για διακοπές, και δη πολυήμερες – Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να ορέγεται μια επιστροφή στο Μαξίμου, βλέποντας την περιπέτεια του Μυλωνάκη ως ευκαιρία. Μα είναι δυνατόν;