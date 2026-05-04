Η Μπράιτον και ο Φαμπιάν Χίρτσελερ βρίσκονται ένα βήμα πριν την επίσημη επιβεβαίωση της ανανέωσης της συνεργασίας τους, καθώς σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα υπάρχει ήδη οριστική συμφωνία για νέο πολυετές συμβόλαιο.

Ο ρόλος του Γερμανού προπονητή στον πάγκο της ομάδας θεωρείται κομβικός, με τη διοίκηση να εκφράζει απόλυτη ικανοποίηση για τη δουλειά του και να σχεδιάζει το αγωνιστικό μέλλον με εκείνον στην τεχνική ηγεσία.

Οι υπογραφές αναμένεται να αποτελέσουν το τυπικό σκέλος της συμφωνίας.

Υπό την καθοδήγησή του, η Μπράιτον παρουσιάζει ανταγωνιστική εικόνα στη Premier League, διεκδικώντας ευρωπαϊκή έξοδο.

Η ομάδα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη σεζόν να μπαίνει στην τελική ευθεία και τους στόχους να παραμένουν υψηλοί.