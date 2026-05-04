Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση με πέτρες στην Κηφισιά, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δράση του 28χρονου διανομέα, που συνελήφθη από τις Αρχές.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 28χρονος φέρεται να επιτίθεται σε ανυποψίαστους πολίτες – κυρίως γυναίκες – πετώντας πέτρες, ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του. Οι πράξεις του χαρακτηρίζονται από ξαφνικότητα και επικινδυνότητα, καθώς στόχευε τα θύματα από πολύ μικρή απόσταση.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι επιθέσεις σε βάρος πέντε γυναικών και ενός άνδρα. Το κοινό μοτίβο των περιστατικών δείχνει, ότι ο δράστης πλησίαζε τα θύματα και εκτόξευε πέτρες στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην οδό Τατοΐου, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, με σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης.