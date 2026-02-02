Εικόνες ντροπής στο φινάλε του ντέρμπι κορυφής. Με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον ιδιοκτήτη τον πρόεδρο της ΑΕΚ, που δίχως να τον σταματήσει κανείς εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε πράγματα ακατανόητα.

Είδε όλη η Ελλάδα τον προπηλακισμό του Ντάνι Μάκελι απο τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είδαν απο τις κερκίδες τον ίδιο άνθρωπο να επιτίθεται φραστικά ακόμη και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και έπειτα τον είδαν να ζητά παρέμβαση Εισαγγελέα. Δεν είδαν όσα έγιναν απο τη φυσούνα και… μέσα στα ενδότερα του γηπέδου.

Από τον ίδιο, αλλά και απο δεκάδες που ήταν εκεί δίχως την απαραίτητη διαπίστευση. Μίλησε για όλα αυτά δημόσια ο Κώστας Καραπαπάς. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός που παίρνοντας την… σχετική πάσα απο τον πρόεδρο της ΑΕΚ αναρωτήθηκε ποιος Εισαγγελέας θα ασχοληθεί με τα αίσχη που είδε όλη η Ελλάδα.

Οι δηλώσεις του Καραπαπά:

Δεν θα μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι. Είδανε όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Είδανε και όλοι ότι σε ένα παιχνίδι που έχει αδικηθεί εμφανώς ο Ολυμπιακός διότι όπως όλοι είδατε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ προέρχεται από μία φάση που είναι καθαρό οφσάιντ και στην συνέχεια παίρνει (ο Ολυμπιακός) ένα καθαρότατο πέναλτι. Στην συνέχεια αυτό που γίνεται στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί.

Είναι Φαρ Ουέστ. Ήταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι στην φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις οι οποίοι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι και ρωτούσαμε τους αξιωματούχους τι ακριβώς είναι για να μας ενημερώσουν. Στην συνέχεια είδαμε την εισβολή του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, του κ. Ηλιόπουλου, ο οποίος έφτασε μέχρι και στον διαιτητή υβρίζοντας, απειλώντας και ουρλιάζοντας σε έξαλλη κατάσταση.

Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει αυτό συνεχίστηκε και με τις απειλές προς τον διαιτητή, ο οποίος για πρώτη φορά βλέπω έναν διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο που δεν υπάρχει κανείς γύρω του. Βλέπω συνήθως στο δικό μας γήπεδο τρέχουν οι αστυνομικοί και οι αξιωματούχοι. Αυτός ήταν μόνος του τελείως ο διαιτητής.

Μου έκανε εντύπωση αλλά εν πάσει περιπτώση εγώ θέλω να καταγγείλω αυτήν την συμπεριφορά και στην συνέχεια στα αποδυτήρια νέα συμπεριφορά με ύβρεις και με απειλές στην αποστολή του Ολυμπιακού. Βεβαίως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι εμείς είμαστε Ολυμπιακός. Ούτε δεχόμαστε να μας απειλεί κανένας και ούτε απειλούμαστε.

Ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτόν τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Είμαστε Ολυμπιακός. Έχουμε μεγαλώσει στις γειτονιές του Πειραιά και δεν ανεχόμαστε από κανέναν ούτε να μας μιλάει έτσι ούτε να κάνει αυτό το σόου ενάντια στην ομάδα μας. Τώρα το γεγονός ότι αυτός ο κύριος που είναι 1,5 χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να πω αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα διότι απηύθυνε απειλές προσωπικές. ‘Κρυφτείτε’. ‘Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε’.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)