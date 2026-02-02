Ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με ένταση και επεισοδιακό φινάλε. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε επιθετικά σε λεκτικό επίπεδο προς τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Παράλληλα, από την πλευρά του Ολυμπιακού τονίζεται ότι η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο προς τη διαιτητική ομάδα, αλλά επεκτάθηκε και προς τον προπονητή των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε φραστική επίθεση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

“Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του, το ίδιο και στα αποδυτήρια.

Επίθεση και στην αποστολή του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αντέδρασαν και ο κ. Ηλιόπουλος τράπηκε σε φυγή. Ο κ. Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά ακόμα και στον κ. Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview, όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου”.