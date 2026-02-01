Το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός στην 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, με τον Μέχντι Ταρέμι να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες στο 90+16’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασε τον Ολλανδό διαιτητή Ντάνι Μάκελι, εκφράζοντας με έντονο και φραστικό τρόπο τα παράπονά του για το πέναλτι που υποδείχθηκε υπέρ του Ολυμπιακού, μετά από παρέμβαση VAR και on field review. Η αντίδραση του προέδρου της Ένωσης προκάλεσε ένταση, με την παρέμβαση άλλων στελεχών να είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν περαιτέρω συγκρούσεις.

Η επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον διαιτητή είναι απόλυτα απαράδεκτη και δεν συνάδει με τα ήθη του ποδοσφαίρου. Η απόφαση του Μάκελι, η οποία βασίστηκε σε κανονισμούς και τεχνολογία VAR, έδωσε το πέναλτι στον Ολυμπιακό, αλλά η αντίδραση του Ηλιόπουλου ξεπέρασε τα όρια και δημιούργησε ένα εντελώς αρνητικό σκηνικό μετά το παιχνίδι.