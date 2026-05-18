Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δήλωσε ότι παραμένει «αφοσιωμένη» στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν, που χάθηκε στην Ελλάδα πριν από 35 χρόνια. Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η μητέρα του, Κέρι Νίνταμ, σχετικά με τη συνέχιση των ερευνών.

Ο Μπεν Νίνταμ ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε από το νησί της Κω στις 24 Ιουλίου 1991. Τον είχαν δει για τελευταία φορά να παίζει έξω από την αγροικία των παππούδων του στην περιοχή Ηρακλής.

Περίπου δέκα χρόνια πριν, Βρετανός ντετέκτιβ είχε εκτιμήσει ότι το παιδί πιθανότατα είχε χάσει τη ζωή του σε ατύχημα που σχετιζόταν με «βαρέα μηχανήματα».

Η νέα αναφορά της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ έγινε μετά τη συνέντευξη της μητέρας του Μπεν στη Daily Mirror, όπου δήλωσε «συγκλονισμένη» και «καταρρακωμένη». Όπως ανέφερε, της γνωστοποιήθηκε ότι η μονάδα σοβαρών εγκλημάτων της αστυνομίας δεν θα συνεχίσει να είναι αρμόδια για την υπόθεση, λόγω έλλειψης «χρόνου» και «πόρων».

«Αυτά είναι καταστροφικά νέα. Η υπόθεση θα περάσει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ελληνικών Αρχών. Αν συμβεί αυτό, νιώθω ότι καλύτερα να σταματήσω την αναζήτηση του Μπεν, γιατί η ελληνική αστυνομία το μόνο που ήθελε πάντα ήταν να κλείσει αυτή η υπόθεση», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τον χειρισμό της υπόθεσης από τις ελληνικές Αρχές.

«Εδώ και σχεδόν 35 χρόνια, αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να αναζητήσουμε απαντήσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα δρόμοι που πρέπει να εξερευνήσουμε. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω», πρόσθεσε η Κέρι Νίνταμ.

Η θέση της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ

Η αστυνομία απάντησε επιμένοντας ότι η «συμμετοχή της στην υποστήριξη της έρευνας δεν έχει αλλάξει» και ότι «λυπάται βαθιά» για οποιαδήποτε σύγχυση προκλήθηκε.

Σε δήλωση που απέστειλε στο Sky News, η αστυνομία τόνισε ότι ο ρόλος της παραμένει να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιντερπόλ και των ελληνικών Αρχών, με στόχο τη στήριξη της οικογένειας του Μπεν στην αναζήτηση απαντήσεων.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας σημείωσε ότι, καθώς πλησιάζει η 35η επέτειος της εξαφάνισης, έχει γίνει επανεξέταση των διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί πως παραμένουν αποτελεσματικές και έτοιμες για ενδεχόμενη αύξηση πληροφοριών.

«Η κατανομή των πόρων μας δεν έχει αλλάξει, καθώς εξακολουθούμε να διαθέτουμε έναν ειδικό αξιωματικό σύνδεσμο με την οικογένεια και έναν επιθεωρητή της αστυνομίας ως σημεία επαφής για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και την οικογένεια του Μπεν», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι «η ελληνική έρευνα είναι ανοιχτή και πιστεύουμε ότι θα παραμείνει ανοιχτή έως ότου καταλήξει σε αποτέλεσμα», επαναλαμβάνοντας πως η βρετανική αστυνομία «παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της οικογένειας του Μπεν και της έρευνας».

Οι προηγούμενες έρευνες στην Κω

Το 2011, η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανέλαβε επίσημα την υπόθεση και πραγματοποίησε την πρώτη από δύο μεγάλες έρευνες στην αγροικία της οικογένειας στην Κω, όπου ο Μπεν εθεάθη για τελευταία φορά. Μια δεύτερη έρευνα διάρκειας τριών εβδομάδων έγινε το 2016.

Τότε, ο επιθεωρητής Τζον Κούζινς είχε δηλώσει ότι πιστεύει πως ο Μπεν «πέθανε ως αποτέλεσμα ατυχήματος κοντά στο αγρόκτημα στον Ηρακλή, όπου τον είδαν για τελευταία φορά να παίζει».

Η έκκληση της μητέρας

Η Κέρι Νίνταμ επανέλαβε στη Mirror: «Κανένας γονιός δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει να ψάχνει το παιδί του και εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ». Όπως αποκάλυψε, έχει απευθυνθεί στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ζητώντας τη στήριξη της κυβέρνησης στη συνεχιζόμενη αναζήτηση του γιου της.