Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μεταμεσονύκτιες ώρες της Κυριακής (26/4) από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, 34χρονος που αποπειράθηκε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του ο οποίος αναζητείται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ειδικότερα, μεταμεσονύκτιες ώρες της 26-4-2026, ο 34χρονος μαζί με έτερο άτομο που είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», διέρρηξε την κεντρική είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού και αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος προσέγγισε τον δράστη προκειμένου να αποτρέψει την ολοκλήρωση της κλοπής.

Κατά την προσέγγιση, ο 34χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του αστυνομικού προτάσσοντας κατσαβίδι, επιχειρώντας να τον πλήξει.

Η αιφνίδια και βίαιη αυτή επίθεση κλιμάκωσε σημαντικά την επικινδυνότητα του περιστατικού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αστυνομικού.

Ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.

Στη συνέχεια, προστρέξαντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, που επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως -3- κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός, πένσα κ.α.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.