Δεκαπέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός του εκτροχιασμού αμαξοστοιχίας στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, η οποία μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Όπως ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή, «η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και οι επιβάτες έλαβαν άμεσα πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα, ανέφερε ότι «15 άτομα τραυματίστηκαν», διευκρινίζοντας πως το ατύχημα σημειώθηκε μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.

Το Ναυτικό γνωστοποίησε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες μόλις διαθέτει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα» σχετικά με τα αίτια του περιστατικού.

Έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό και μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες. Η σιδηροδρομική αυτή γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό, μια περιοχή που παραδοσιακά αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά φτώχειας και περιορισμένες επενδύσεις.